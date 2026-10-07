'축구화 패대기' 김민재→눈물 흘린 황인범…일단 '은퇴설' 선 그었지만 '결국 터질 게 터졌다'

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[용인=스포츠조선 김가을 기자]패대기, 눈물. 징조는 있었다. 결국 '은퇴설'이 수면 위로 떠올랐다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선 경기에서 손흥민(LA FC)과 오세훈(시미즈)의 연속 득점을 앞세워 2대0으로 이겼다. 이날 승리로 한국은 9~10월 A매치 4연전을 2승1무1패로 마감했다.

경기 전부터 분위기가 썩 좋지 않았다. 한국은 앞서 에콰도르(3대0 승)-우루과이(1대4 패)-베네수엘라(0대0 무)와 1승1무1패를 기록했다. 최근 두 경기 연속 승리를 챙기지 못했다. 역대급 졸전으로 팬들의 거센 비난을 받았다. 결국 '수비 리더' 김민재(바이에른 뮌헨)는 베네수엘라전 후반 교체 뒤 벤치에서 축구화를 벗어 던졌다. 경기 뒤엔 "모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말했다. '중원의 사령관' 황인범(포르투) 역시 울먹이는 모습을 보였다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

우즈베키스탄전 이후 묘한 기류는 더욱 거세졌다. 경기 뒤 황인범이 황희찬(샬케) 등 '1996년생 절친들'과 사진을 찍으며 눈물 짓는 모습이 포착됐다. 셋은 서로 어깨동무하며 격려한 뒤 라커룸으로 다시 들어갔다. 일각에선 은퇴를 고민하고 있다는 얘기까지 튀어나왔다.

황인범은 "지난 월드컵 때부터 원했던 결과를 얻지 못하고 좋지 않은 모습을 보여드렸고, 그런 부분에 대한 속상함이 컸다. 그래서 이번 소집에 들어오면서 이런저런 생각을 많이 했다. 소집을 앞두고도 비행기를 타고 오다 종아리가 붓는 증상을 느껴서 두 경기를 뛰지 못해 속상했다"고 입을 뗐다.

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그는 "이번 경기는 김민재가 부상으로 뛰지 못했지만 황희찬과 오랜만에 꽤 긴 시간을 원 없이 뛰었던 것 같다. 경기를 앞두고 '진짜 우리 최선을 다해서 후배들에게 뭔가를 보여주자'라는 얘기를 나눴다. 어린 선수들이 원 없이 자기가 잘하는 축구를 하는 모습이 너무 좋았다. 경기가 끝나고 감정이 많이 올라왔다. 대표팀이 오면 항상 '이 경기가 마지막이 될 수도 있다'라는 생각을 한다. 그런 생각들이 오늘 더 강해지면서 눈물이 나왔던 것 같다"고 했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 황인범이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

황인범은 일단 '은퇴'에 대해선 선을 그었다. 그는 "11월 A매치 소집은 감독님이 선택하실 문제"라고 했다. 그는 뒤늦게 라커룸을 떠나면서도 취재진이 '대표팀에서 은퇴할 것인가'라는 질문을 다시 받자 웃으면서 "아니요, 아니요"라고 대답하고 이동했다. 하지만 여파는 한동안 지속될 것으로 보인다. 황인범은 "책임감인 것 같다. 월드컵을 너무 무기력하게 실패했다. 진짜 카타르월드컵보다 더 재미있는 월드컵을 하고 싶은 마음이 컸다. 그러지 못하고 국민께 좌절감만 드린 것 같아서 선수로서 생각이 많고 무기력했다"며 "서른이 돼 언제 어떻게 될지 모른다고 생각한다. 준비하고 있다. 은퇴한 선배, K리그에서 하는 형들 봤을 때 마냥 좋은 상황만 나오지는 않다. 선수 생활 자체를 내려놓는 것도 잘하는 게 현명한 사람이다. 이건 굉장한 마인드 컨트롤을 미리미리 준비해야 한다고 생각했다"고 말했다.

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용인=김가을 기자 epi17@sportschosun.com