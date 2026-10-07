'선수 얼굴 가격→퇴장 수적 열세' 중국 축구 또 자멸, 약체 타지키스탄 0-1 패배..'뉴질랜드→팔레스타인전 굴욕에 이어 내리 3연패'.."전면 개혁 필요하다"

(261006) -- CHONGQING, Oct. 6, 2026 (Xinhua) -- Buniyaming Abudushalamu (L) of China vies with Tabrez Islomov of Tajikistan during the CFA Team China International Football Competitions Chongqing 2026 between China and Tajikistan in Chongqing, Oct. 6, 2026. (Xinhua/Huang Wei)

(261006) -- CHONGQING, Oct. 6, 2026 (Xinhua) -- Huang Shenghao (2nd L) of China and Sheriddin Boboev of Tajikistan head for the ball during the CFA Team China International Football Competitions Chongqing 2026 between China and Tajikistan in Chongqing, Oct. 6, 2026. (Xinhua/Huang Wei)

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[스포츠조선 노주환 기자]중국 축구가 이번 A매치 기간 가진 친선경기에서 내리 3연패를 당했다. 실망한 축구팬들의 맹비난이 대표팀과 중국축구협회를 향했다. 중국이 고개를 숙인 상대가 뉴질랜드, 팔레스타인 그리고 타지키스탄이다. 그래서 더욱 팬들이 뿔이 난 것이다.

중국 축구 A대표팀은 6일 밤 중국 충칭에서 벌어진 타지키스탄과의 친선경기에서 0대1로 졌다. 앞서 중국은 뉴질랜드(0대3), 팔레스타인(0대5)로 패했다. 이번 대표팀 차출 기간의 마지막 상대인 타지키스탄에도 단 한골도 뽑지 못하면 졸전 끝에 한골차로 무너졌다. 7일 현재 중국의 FIFA랭킹은 96위이고, 타지키스탄은 100위다.

이날 승부는 후반에 갈렸다. 타지키스탄이 후반 8분, 와흐다트 하노노프가 먼저 골문을 열었다. 그 골은 결승골이 됐다. 중국은 후반 14분, 웨이시하오는 경고 누적으로 퇴장당하며 수적 열세에서 자멸했다. 웨이시하오는 공과 상관없는 상황에서 오른손으로 알리존 주라보에프의 얼굴을 가격해 두 번째 옐로카드를 받고 레드카드로 퇴장당했다. 중국은 8명을 대거 교체하면서 만회골을 노렸지만 결국 상대 골문을 열지 못했다. 골결정력과 집중력이 부족했다. 중국은 최근 3경기에서 무득점 부진을 이어갔다.

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(261006) -- CHONGQING, Oct. 6, 2026 (Xinhua) -- Zhao Songyuan (4th R) of China shoots during the CFA Team China International Football Competitions Chongqing 2026 between China and Tajikistan in Chongqing, Oct. 6, 2026. (Xinhua/Huang Wei)

이번 충칭 국제 축구 초청전에서 중국은 용두사미의 행보를 보였다. 첫 경기에서 몰디브를 3대0으로 제압했지만 이후 뉴질랜드와 팔레스타인에 각각 3골 차, 5골 차로 무너졌다. 특히 팔레스타인전 패배는 굴욕적인 기록을 남겼다. 이번에 맞붙은 타지키스탄과는 이전에 총 6차례 대결해 중국 대표팀이 4승2무로 우세를 점하고 있었지만 이번엔 무너졌다.

(261006) -- CHONGQING, Oct. 6, 2026 (Xinhua) -- Shervoni Mabatshoev (R) of Tajikistan vies with Huang Shenghao of China during the CFA Team China International Football Competitions Chongqing 2026 between China and Tajikistan in Chongqing, Oct. 6, 2026. (Xinhua/Huang Wei)

중국에선 샤오자이 감독과 선수들에 대한 비판의 목소리가 높다. 중국 포털 소후닷컴에는 "타지키스탄에 진건 정말 이해하기 어렵다. 3연패에 무득점 행진이다. 선수 구성이나 아시안게임 선수 차출로 변명할 수 없다. 대표팀 친선경기에서 3연패를 당한 건 카마초 감독 시절 이후 처음이다. 당시 카마초는 바로 경질됐다"는 반응을 전했다. 또 "정말 답답하다. 공격은 단조롭고 수비는 아슬아슬하다. 전술과 선수 선발 면에서 전면적인 개혁이 필요하다"는 목소리도 나왔다. 또 다른 쪽에선 "샤오자이가 아직 경질될 단계는 아니다"는 반응도 나왔다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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