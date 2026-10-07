이강인 대형 날벼락? 영입하자마자 이럴 계획이었나...'깜짝 영입 계획' 아틀레티코, 英 국대 출신 윙어+'월클' 브루노 영입 관심

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드가 깜짝 영입을 준비 중이다. 그 대상은 이강인의 입지에는 다소 위협적이다.

스페인의 엘데스마르케는 7일(한국시각) '아틀레티코는 노니 마두에케 영입을 위해 만반의 준비를 갖추고 있으며, 유리한 위치다'라고 보도했다.

엘데스마르케는 '아틀레티코의 수비는 탄탄하다. 다만 공격에서는 여전히 선택의 폭을 넓힐 만한 요소가 부족하다. 소식에 따르면 아틀레티코는 아스널 소속의 잉글랜드 대표팀 출신 윙어 마두에케 영입을 추진하고 있다고 알려졌다. 마두에케는 오른쪽 윙어이며, 양쪽 측면 모두 소화 가능한 자원이다. 디에고 시메오네 감독의 전술에 속도를 더해줄 완벽한 선수로 평가받는다. 아틀레티코가 현재 가장 큰 관심을 보이고 있으며, 유벤투스 등도 그를 주시하고 있다'고 전했다.

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마두에케는 잉글랜드 대표팀까지 승선했던 준수한 윙어 자원이다. 직선적인 드리블, 측면에서 보여주는 파괴력이 높은 평가를 받기도 했다. 다만 올 시즌 아스널에서는 크리스토스 촐리스, 부카요 사카라는 확고한 측면 자원들의 활약으로 인해 좀처럼 기회를 받지 못했다. 시장에 나올 위기인 마두에케를 아틀레티코가 주목했다.

아틀레티코가 노리는 선수는 마두에케만이 아니었다. 스페인의 문도 데포르티보는 '아틀레티코는 오랜 영입 목표였던 브루노 페르난데스에 대해 이야기하고 있다'며 '브루노는 여름 이적시장에서 가장 인기 있는 영입 대상이 될 가능성이 크다. 맨체스터 유나이티드와의 계약은 2027년에 만료되며, 아틀레티코는 그의 상황을 예의주시하고 있다. 다만 맨유도 그와의 계약을 원하고 있고, 현재 협상이 진행 중이다. 문제는 재정적인 부분이다. 브루노는 주급 47만 유로를 요구하고 있다'고 설명했다.

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브루노 또한 설명이 필요 없는 유럽 최고의 공격형 미드필더다. 맨유 소속으로 334경기를 소화한 브루노는 이미 111골 106도움을 기록하며 레전드급 기록을 쌓아가고 있다. 공격 지역에서 최고의 기량을 발휘할 수 있는 선수다. 시장에 나온다면 아틀레티코는 물론, 여러 구단들이 노릴 수 있는 자원이다.

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두 선수의 합류에 직격탄을 맞을 수 있는 선수는 이강인이다. 올해 여름 아틀레티코 7번 유니폼을 입고 이적한 이강인은 빠른 적응과 함께 팀의 핵심으로 활약 중이다. 매 경기 평가도 상승하고 있다. 하지만 공격형 미드필더인 브루노와 우측 윙어인 마두에케의 포지션은 이강인이 아틀레티코에서 주로 활약 중인 포지션과 매우 겹친다. 두 선수의 합류가 이뤄진다면 이강인도 냉정하게 출전 시간의 감소를 고려해야 할 수밖에 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com