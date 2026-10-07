"어려웠던 한 해였다" 韓 축구 에이스 이강인 소신 발언…조심스럽지만 명확하게 입 뗐다

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 이강인이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[용인=스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)도 입을 뗐다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선 경기에서 손흥민(LA FC)과 오세훈(시미즈)의 연속 득점을 앞세워 2대0으로 이겼다. 이날 승리로 한국은 9~10월 A매치 4연전을 2승1무1패로 마감했다.

이날 경기를 끝으로 2026년 홈에서 치르는 A매치는 모두 끝났다. 11월 A매치는 원정에서 치를 계획이다. 한국 축구는 올해 내내 비난과 비방에 시달렸다. 현재는 수장인 대한축구협회장도, 정식 감독도 없다. 모레노 감독이 임시로 팀을 이끌고 있을 뿐이다. 최근 '96즈' 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투)이 연달아 작심 발언을 했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이강인은 "월드컵이 있던 해다. 어려웠던 한 해였던 것 같다. 앞으로도 어떻게 될지는 모르겠지만 지난 일은 지난 일이다. 최대한 신경 쓰지 않고 앞으로 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지, 경쟁력 있는 팀이 될 수 있을지 고민해야 할 것 같다"고 했다.

그는 김민재의 "모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 일갈한 부분에 대해 "항상 (김)민재 형과 얘기를 많이 한다. 민재 형도 그렇고 (황)인범이 형, (황)희찬이 형이 어린 선수들과 얘기를 많이 한다. 그런 부분에 있어서 많이 언급을 항상 해준다. 더 신경 쓸 수 있었다. 형들이 경기 전이나 소집 중에도 그런 부분 많이 언급해줘서 우리는 배우는 점이 많다. 형들을 잘 따르려고 하는 것 같다"고 말했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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한국은 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵을 정조준한다. 이강인은 "아시안컵보다는 11월에 어떻게 하면 좀 더 팀이 좋아질지, 그리고 어떻게 하면 선수들끼리 더 잘 이해를 해서 더 좋은 모습을 보여 드릴 수 있을지를 고민을 해야 될 것 같다. 뭐 일단 아시안컵 전에 11월 1매치가 있으니까 A매치 때도 잘 열심히 해야죠"라고 다짐했다.

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한편, 모레노 감독은 "의심할 여지 없이 대한민국을 사랑하는 선수다. 노력을 많이 했으나 발목에 부상이 생겨서 어쩔 수 없이 빠져나와야 하는 상황이 나왔다. 스페인 탑급의 레벨에서 좋은 모습을 보이고 있다. 그런 선수를 보유하고 있다는 점이 자랑스럽다. 쉽지는 않다. 잘하는 선수는 기대치가 높아져서 만족시키는 것이 쉽지 않다. 잘하고 있고 앞으로도 잘할 것이다. 자신의 역할을 잘해준다면 대표팀이 요구하는 레벨에 도달할 수 있을 것으로 생각한다"고 믿음을 드러냈다.

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용인=김가을 기자 epi17@sportschosun.com