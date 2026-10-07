'208경기 126골' 'GOAT' 메시, 아르헨티나 마지막 A매치 1골-2도움 폭발, 베냉 3-0 격파..'감독은 눈물..8만4000명 함께 했다'

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Benin - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 6, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their third goal REUTERS/Rodrigo Valle

Argentina's Lionel Messi celebrates the second goal scored by teammate Argentina's Nico Paz, during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)

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[스포츠조선 노주환 기자]아르헨티나가 배출한 최고의 축구 스타 리오넬 메시(39·마이애미)가 국가대표 은퇴 경기에서 마지막 득점을 기록하며 피날레를 장식했다.

최근 자필 편지를 통해 대표팀 은퇴를 공식 선언한 메시는 7일(한국시각) 아르헨티나 부에노스 아이레스 에스타디오 모누멘탈에서 아프리카 소국 베냉과의 은퇴 친선 경기에 출전했다.

"GRACIAS(고마워) 10". 경기 전 그라운드에는 메시의 등번호 10번을 형상화한 약 40m 크기의 거대한 유니폼이 전시됐다. 가족들이 지켜보는 가운데 선발 출전한 메시는 통산 208번째 A매치 경기였다.

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Soccer Football - International Friendly - Argentina v Benin - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 6, 2026 Argentina's Lionel Messi reacts REUTERS/Matias Baglietto

수도 부에노스아이레스의 8만5000명을 수용하는 에스타디오 모누멘탈은 레전드의 마지막 경기를 보기 위한 열기로 가득 찼다. 폭죽이 화려하게 터지는 가운데, 메시는 이날을 위해 특별 제작된 유니폼을 입고 아들과 함께 입장했다. 아르헨티나 국가가 연주될 때 스칼로니 대표팀 감독은 눈물을 흘리기도 했다. 메시가 남긴 위대한 업적을 떠올리며 가슴이 뭉클한 장면이었다.

메시는 아르헨티나가 2-0으로 앞선 후반 25분 페널티킥으로 골을 터뜨렸다. 대표팀 통산 126호골이었다. 앞서 아르헨티나는 후반 3분 오타멘디가 메시의 도움을 받아 선제 결승골을 터트렸고, 후반 16분에는 니코 파스가 메시의 도움을 받아 두번째골을 기록했다. 메시의 득점에 경기장은 귀가 먹먹할 듯한 환호성으로 가득 찼다. 메시가 1골-2도움을 기록한 아르헨티나가 3대0 승리했다.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Benin - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 6, 2026 Argentina's Lionel Messi with sons Thiago, Mateo and Ciro during the national anthems ahead of his final international match REUTERS/Rodrigo Valle

Argentina's forward #10 Lionel Messi shakes hands with Benin's players and matchday mascots ahead of the international friendly football match between Argentina and Benin at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on October 6, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

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북중미월드컵에서 준우승한 메시는 지난 9월 1일 대표팀 은퇴를 발표했다. 아버지 호르헤가 8월 7일 세상을 떠난 후 대표팀 은퇴를 결심한 것이다.

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메시는 만 18세였던 2005년 대표팀에 데뷔한 이후 22년 동안 총 A매치 208경기를 기록했다. 2006년 독일 월드컵부터 역대 최다인 6대회 연속 월드컵 출전 기록을 세웠으며, 우승 1회, 준우승 2회를 달성했다. 이 기간 동안 역대 최다인 8회의 발롱도르를 수상했다. 펠레, 마라도나와 함께 역사상 최고의 선수로 평가받았다.

Fireworks explode over Monumental stadium before a soccer friendly between Argentina and Benin marking Lionel Messi's final appearance for the national team in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)

epa13286005 Argentine fans hold up masks bearing the image of Lionel Messi ahead of an international friendly match between Argentina and Benin at the Estadio Monumental in Buenos Aires, Argentina, 06 October 2026. The match marks the final international appearance for Messi, ending his 21-year career with the Argentina national team. EPA/Juan Ignacio Roncoroni

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이제 우리는 메시의 아르헨니타 10번 유니폼을 입고 뛰는 모습을 더이상 볼 수 없다. 축구의 한 시대가 막을 내린 것과 같다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com