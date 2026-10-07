아듀! 리오넬 메시. 22년 대표팀과 작별했다. 1골-2도움, 유종의 미도 축구황제 다웠다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 아르헨티나 축구 영웅 리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 드디어 22년 간의 대표팀 생활을 마감했다.

유종의 미를 거두었다. 1골-2도움의 멀티 공격포인트를 기록하며 뜨거운 작별 인사를 나눴다.

메시는 7일(이하 한국시각) 아르헨티나 부에노스아이레스 모누멘탈 스타디움에서 열린 베냉과 친선전에 선발 출전, 풀 타임을 뛰면서 페널티킥으로 골을 넣고 2도움까지 기록했다. 아르헨티나는 메시의 환상적 맹활약으로 3-0 대승을 거뒀다.

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메시는 지난 8월 대표팀 은퇴를 선언했다. 그리고 고별전이었다.

2005년 8월 A매치 데뷔전을 치른 메시는 통산 208경기에서 126골을 작성했다. 월드컵 우승 1회(2022년), 코파 아메리카 우승 2회(2021, 2024년)의 대기록을 남겼다.

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전반 10분 메시의 등번호 10번을 기념해 주심이 잠시 경기를 중단시켰다. 전 세계 팬들은 메시를 위해 이 시간을 기렸다.

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후반 3분, 메시의 왼쪽 코너킥을 니콜라스 오타멘디(벤피카)가 골대 정면으로 쇄도하며 오른발 발리 슈팅으로 득점에 성공했다.

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메시의 어시스트였다. 후반 16분에도 페널티 에어리어에서 니코 파스(코모)에게 절묘한 패스를 내줬고, 파스의 왼발 슈팅이 골문을 강타했다. 메시의 2호 도움이 완성됐다.

아르헨티나는 후반 26분 페널티킥 골을 넣으면서 경기를 마무리했다.

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경기가 끝난 뒤 주심을 비롯해 아르헨티나와 베냉 선수들 모두 메시와 포옹하며 대표팀 작별을 아쉬워 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com