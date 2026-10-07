韓축구 흔든 '96라인'의 은퇴 소동...핵심은 '은퇴 여부'가 아니라 '왜 은퇴를 고민했을까'다

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 박찬준 기자]9~10월 A매치의 마지막 경기였던 6일 우즈베키스탄전. 앞서 우루과이와 베네수엘라전 졸전을 펼쳤던 대표팀은 2대0 승리를 거두며 유종의 미를 거뒀다. 경기 후 대형 폭탄이 터졌다. 김민재, 황인범, 황희찬, 이른바 96라인이 대표팀 은퇴를 할 것이라는 이야기가 돌았다. 황인범은 그라운드에서 눈물을 흘렸고, 셋이 텅빈 그라운드에서 부둥켜 안은 뒤 사진까지 찍은 장면까지 포착됐다.

취재 결과, 이들이 몇몇 동료들에게 은퇴 의사를 전한 것은 사실이다. 다만 라커룸 등을 통해 공식적으로는 발표한 것이 아닌만큼, 모든 선수들이 이 내용을 알고 있던 것은 아닌 것으로 알려졌다. 은퇴와 관련, 아직 구체적인 방법이나 시기가 정해졌던 것이 아니었던 만큼, 관련 보도가 나오자 상황은 요동쳤다.

믹스트존 인터뷰에 나선 황인범이 경기 후 "11월 A매치 출전은 감독님이 선택하실 문제"라며 한발 물러난 모습을 보였다. 김민재 황인범 황희찬은 경기 후 대한축구협회 고위층과 만나 대화를 나눈 것으로 전해졌다. 이 자리에서 어떤 이야기가 오갔는지는 아직 알려지지 않았지만, 상황은 어느정도 일단락된 것으로 보인다.

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이번 사태의 핵심은 이들의 은퇴 여부가 아니다. 당연히 대표팀 은퇴를 선언할 수도 있다. 1996년생, 서른으로 적지 않은 나이다. 유럽과 한국을 오가는 스케줄이 부담스러운 나이다. 박지성, 기성용도 이 무렵에 대표팀 은퇴를 선언했다. 하지만 무릎 상태가 최악이었던 박지성, 기성용과 달리, 아직 '96라인'은 아직 더 뛰기에 충분하다. 태극마크에 대한 애정도 충만하다. 그래서 '아직 창창한 96라인이 왜 대표팀 은퇴를 고민했는지', 그 이유에 초점을 맞출 필요가 있다.

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사실 조짐은 있었다. 지난 2일 베네수엘라전을 마치고 황인범은 "대표팀 9년 차가 됐는데, 그때부터 지금까지 변해야 할 게 많다. 축구적인 부분도 그렇고, 다른 부분도 그런데 잘되지 않고 있는 것 같다"며 "몸도 힘들고 마음도 힘들다. 회장도 안 계신 상황이고, 임시 감독으로 오셔서 어떻게 될지 미래를 모르는 상황이다. 선수들 입장에서 여러모로 쉽지 않다. 의문도 많고 문제점이 분명히 보이는 데 누구도 나서지 못한다. 나설 사람도 이제 없다"고 했다.

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같은 날 김민재도 "우선 팀이 하나로 뭉치는 게 중요하다. 개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다"며 "팀 수준을 올리기 위해선 모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 목소리를 높였다.

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대표팀 사정을 잘 아는 관계자는 이 발언의 의미가 폭탄발언에 가까운 수준이었다고 평가한다. 그간 대표팀의 연이은 실패 원인을 대한축구협회나 감독이 아닌 선수단 '내부'로 돌렸기 때문이다. '내부 문제'는 이미 몇몇 언론을 통해 거론됐지만, 선수들 입에서 직접 나온 것은 처음이었다.

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외부로 전해진 대표팀 내부 갈등은 심각한 수준이다. '92라인'으로 대표되는 손흥민, 이재성, 김승규 등 베테랑들과 '96라인'과 그 밖의 어린 선수들 사이는 이미 벌어질대로 벌어졌다는 이야기가 오래 전부터 나왔다. 사실 A대표팀에서 이같은 세대 갈등은 예전부터 있었다. 박지성, 기성용이 리더로 있을때도 마찬가지였다. 아무리 '원팀'이라도 다 사이가 좋을수는 없다. 기본적으로 선수들은 이기적이다. 착한 선수가 성공하기란 그야말로 하늘의 별따기다.

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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문제는 이같은 갈등이 외부에 드러나거나, 특히 경기력에 악영향을 미친다면 얘기가 달라진다. 지금 대표팀은 지난 몇년간 '역대급 황금세대'라는 평가를 받았다. 바이에른 뮌헨, 아틀레티코 마드리드 등 빅클럽에 뛰는 선수들도 있고, 예전과 비교할 수 없을 정도로 유럽파도 많다. 하지만 이 멤버에 걸맞는 결과를 낸 적은 없다. 대한축구협회와 감독의 무능이 가장 큰 원인이겠지만, 사실 이것만으로 모든 실패를 설명할 수는 없다.

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지난 몇년간 선수단 내부 관련, 밖으로 드러난 이야기만 해도 '2701호 논란', '언팔 사건', '탁구 게이트', '뒷담화 사건' 등 수없이 많다. 내부적으로는 알려지지 않은 문제가 훨씬 더 많다. 사실상 내부 리더십이 붕괴됐다고 해도 과언이 아니다. 2026년 북중미월드컵 후 갈등이 임계점을 넘었다는 이야기가 꼬리에 꼬리를 물었다.

회장은 물러났고, 감독은 바뀌었다. 하지만 대표팀은 여전히 부진하다. 오히려 더 시끌시끌하다. SNS에 각종 소회를 올렸던 다른 멤버들과 달리, 북중미월드컵 전후로도 침묵을 거듭하던 '96라인'이 입을 연 것이 지금이라 더 의미심장하다. 기대했던 새로운 시대에도 진짜 바뀐 것이 없기 때문이다. 그래서 이들의 은퇴 소동을 단순한 해프닝으로 볼 수 없다. 황인범의 말대로 지금 대표팀의 문제점은 분명히 보이는데, 아무도 나서는 이가 없다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com