"충격" 아시안게임 축구 金 병역 특례 논란, 안철수 "병역 특례 폐지 이번부터…대통령, 시행령 개정하라"

사진=SNS 영상 캡처

사진제공=대한축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]상황이 심상치 않다. 대한민국 남자 축구 아시안게임대표팀의 병역 관련 경솔한 언행이 화를 자초했다.

안철수 국민의힘 의원은 7일 개인 채널을 통해 "이번 아시안게임부터 면제특권 폐기를 검토해야 한다. 이재명 대통령께서 결단하면 된다. '아시안 게임 '금메달 군면제'는 법이 아니라 대통령령으로 규정돼 있기 때문이다. 경력 단절은 모든 청년이 똑같이 겪는 문제다. 오히려 BTS와 이찬혁, 우즈 등은 군대를 다녀온 후에도 국격을 드높이고 국민께 자부심을 안겨주고 있다"고 주장했다. 정점식 국민의힘 원내대표도 '특례 존속 여부에 대한 논의도 중요하지만, 현행 제도가 제대로 운용되고 있는지 면밀히 검증하는 일도 매우 중요하다. 현행법상 예술체육요원은 34개월간 복무하면서 544시간 봉사활동(공익복무)을 이행해야 하는데 23일에 불과한 봉사활동조차도 서류 조작 등으로 인해 현장에서 제대로 이행되지 않고 있다는 지적이 많다'고 했다.

엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하던 중 대회 득점왕과 도움왕을 차지한 엄지성이 기뻐하고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 대표팀은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 일본을 1대0으로 잡고 정상에 올랐다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우, 아이치-나고야까지 4연속 금메달을 목에 걸었다. 이번 금메달로 이민성호 23명 중 군필자인 이영준(그라스호퍼) 이승원(강원) 김준홍(수원 삼성)을 제외한 20명이 병역 특례 혜택을 받게 됐다. 올림픽 동메달 이상, 아시안게임 금메달 선수는 체육요원에 편입된다. 예술·체육요원으로 편입되면 34개월 동안 해당 분야에서 복무해야 한다. 체육요원의 경우 선수로 활동하거나 체육지도자 등 병무청이 인정하는 분야에서 활동할 수 있고, 특기를 활용한 공익복무 544시간을 반드시 채워야 한다. 544시간을 제대로 이행하지 않으면 복무기간이 연장되고, 1년 이내에도 이행하지 못하면 예술·체육요원 편입이 취소될 수 있다. 체육요원 편입은 아무나 이룰 수 없는 특혜다.

Advertisement

사진제공=대한축구협회

문제가 발생했다. 일부 선수가 우승 뒤 "군대 안 갑니다", "군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했다" 등의 발언으로 논란을 일으켰다. 여기에 훈련소 근처에도 가보지 않은 선수가 전역모를 쓰고 '경례 세리머니'를 펼쳐 화를 키웠다. 결국 선수들은 대국민 사과로 잘못을 인정했다. '캡틴' 이기혁(강원)은 4일 귀국 직후 "주장인 만큼 말의 무게를 생각하고 얘기했어야 했다. 국방의 의무를 쉽게, 가볍게 여긴 건 아니다"라며 고개를 깊이 숙였다. 양민혁(베스테를로)과 박승수(뉴캐슬)도 SNS를 통해 "진심으로 사과드린다"고 반성했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com