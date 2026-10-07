'최대 50% 할인' 충북청주FC '아고라', 가을맞이 'AGORA AUTUMN PLAY' 개최

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)이 구단 공식 온라인 쇼핑몰 아고라(AGORA)에서 가을맞이 대규모 프로모션 'AGORA AUTUMN PLAY'를 개최한다.

'AGORA AUTUMN PLAY'는 1일부터 31일까지 한 달간 진행되며, 프로모션 기간 아고라에서 판매되는 충북청주FC 공식 MD와 다양한 입점 브랜드 상품을 최대 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

이번 프로모션에는 포이드캐롯, 텍토, 굿이뮨 등 아고라 입점 브랜드가 참여한다. 가을철 홈경기 직관과 나들이에 활용할 수 있는 상품을 비롯해 간식, 신발, 건강관리 용품 등 일상에서 활용할 수 있는 다양한 제품을 할인된 가격으로 선보인다.

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충북청주FC는 지난 여름 진행한 '아썸위크'에 이어 계절별 프로모션을 지속하며 팬들과의 접점을 넓혀가고 있다. 단순한 구단 MD 판매를 넘어 다양한 브랜드와 상품을 아우르는 아고라만의 쇼핑 경험을 제공하고, 팬들이 일상 속에서도 충북청주FC를 보다 가까이 접할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다.

할인 혜택과 함께 팬들이 직접 참여할 수 있는 구매 인증 이벤트도 진행된다. 프로모션 상품 구매 후 홈경기 직관, 피크닉, 가을 나들이 등 일상 속에서 상품을 활용한 모습을 아고라 온라인 쇼핑몰 내 포토 리뷰 또는 개인 인스타그램 스토리에 공유하면 참여할 수 있다.

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이벤트 참여자 전원에게는 아고라에서 사용할 수 있는 30% 할인 쿠폰이 제공된다. 쿠폰은 이벤트 종료 후 참여자를 대상으로 개별 안내될 예정이며, 일부 특가 및 특정 브랜드 상품은 쿠폰 적용 대상에서 제외될 수 있다.

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충북청주FC 김현주 대표이사는 "가을을 맞아 팬들이 아고라의 다양한 상품을 보다 합리적인 가격으로 만나볼 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다"며 "홈경기 직관은 물론 피크닉과 나들이 등 다양한 일상 속에서 아고라의 상품과 함께 충북청주FC를 더욱 가까이 즐겨주시길 바란다"고 전했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com