"전반전은 쉽니다" 애매한 4-4-2 모레노볼의 실체는 우루과이전에서 드러났다…4연전 전술 결산

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 윤진만 기자]모레노호의 진짜 모습이 나온 경기는 우루과이전이다.

대한민국 축구 A대표팀은 9~10월 국내 통합 A매치에서 전국을 돌며 에콰도르(3대0 승), 우루과이(1대4 패), 베네수엘라(0대0 무), 우즈베키스탄(2대0 승)을 상대로 4경기에서 2승 1무 1패를 거뒀다.

지난 6일 용인에서 열린 우즈베키스탄(우즈벡)전 승리, 주장 손흥민(LA FC)의 통산 최다골 기록 경신으로 '유종의 미'를 거둔 분위기지만, 그렇다고 부진한 내용까지 사라지진 않는다.

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4연전을 돌아보면, 전후반 모두 원활하게 흘러간 경기가 단 하나도 없었다는 건 크나큰 문제다. 가장 시원하게 이긴 에콰도르전도 전반전엔 졸전 끝에 0-0으로 마치고, 후반 장거리 이동 및 시차 문제로 적응이 덜 된 에콰도르와의 힘싸움에서 앞서며 3골차 대승을 따냈다.

두번째 상대인 우루과이는 에콰도르와는 차원이 달랐다. 일단 한국 원정에 앞서 일본에서 먼저 경기를 치러 어느정도 컨디션을 끌어올린 상태인데다, 객관적 전력도 한국보다 우위에 있는 팀이었다. 로베르트 모레노 감독은 그런 우루과이를 상대로 공격적인 4-4-2를 꺼냈다가 전반에만 내리 3실점하며 와르르 무너졌다. "후반전엔 1-1이었다"라는 해선 안 될 변명도 꺼냈다. 최종 스코어는 1대4였다. 우즈벡전도 전반 6분 손흥민(LA FC)의 이른 프리킥 선제골이 아니었다면, 상대에게 끌려가는 양상이 될 뻔했다. 우즈벡은 확실한 전술 컨셉으로 한국을 공략했다. 반면 모레노호는 애매모호한 컨셉으로 일관했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민, 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28//

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4-4-2 포메이션의 기본은 투톱과 투 미들이다. 현대축구의 4-4-2 시스템 하에서 투톱은 어느정도의 전방 압박으로 상대 수비수를 괴롭히는 1차 방어선 역할을 해야 한다. 미드필더 숫자를 줄여가면서 공격수를 두 명이나 두는 이유다. 공격시엔 전진패스를 받아 주변 동료들과 연계 플레이를 펼쳐야 하고, 공간도 파고드는 움직임으로 수비를 괴롭혀야 한다.

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하지만 한국을 상대한 네 팀의 수비수들은 하나같이 어떠한 압박도 느끼지 않는 모습이었다. 특히 우루과이와 베네수엘라 수비수들은 거실 소파에 누워 티비를 보는 것처럼 편안하고 여유있게 빌드업을 하고, 공간 패스와 롱패스로 한국 수비 뒷공간을 노렸다. 우루과이전에선 비슷한 패턴으로 연속 실점했다. 한국 수비진이 강한 압박을 받으며 볼 배급에 어려움을 겪는 것과는 180도 달랐다. 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)가 베네수엘라전을 마치고 "수비진만 불쌍하다"라고 말한 배경으로 추측할 수 있다.

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우즈벡전을 제외한 3경기에서 투톱 파트너로 나선 손흥민(LA FC), 오현규(베식타시) 조합은 낙제점에 가까웠다. 모레노 감독은 4연전을 준비하는 과정에서 공간을 잘 파고들고 공격 연계에 능한 손흥민, 남다른 피지컬과 폭발적인 움직임으로 수비와 싸워주는 오현규 조합이 시너지 효과를 낼 것으로 기대했을 터다. 하지만 주력이 부쩍 떨어진 손흥민이 공간을 침투하는 장면은 거의 나오지 않았다. 볼 키핑 실수로 상대에게 손쉽게 소유권을 내주는 장면도 자주 나왔다. 이번 4연전에서 한국 선수 중 가장 많은 3골을 넣은 점은 높이 평가해야 하지만, 득점을 뜯어보면 두 골은 직접 프리킥이었고, 우루과이전 만회골은 '손흥민피셜' 이강인(아틀레티코 마드리드)의 골이었다. 이강인의 크로스가 자신의 발에 닿지 않았다고 주장했지만, 심판진과 대한축구협회가 손흥민의 골로 인정했다. 결국 공이 멈춘 상황에서만 능력을 발휘했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

4-4-2 포메이션 하에 투 미들은 쉴새 없이 공수를 오가는 박스 투 박스 역할을 소화해야 한다. 하지만 에콰도르전과 우즈벡전 전반, 이재성(마인츠) 박진섭(저장) 조합은 중원에 안정감은 불어넣었지만, 전진 능력, 패스 전개 측면에선 확실히 떨어지는 모습이었다. 여기에 이강인을 우측 윙어에 세우는 선택도 최악에 가까웠다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 이강인을 투톱의 오른쪽 공격수로 세운다. 주로 활동하는 지역은 오른쪽 측면이지만, 주변엔 율리아노 시메오네와 같이 폭발적인 움직임을 지닌 선수를 배치해 이강인의 약점을 보완한다. 하지만 모레노 감독은 이강인에게 온전히 날개 역할을 맡겼다. 공간 침투 유형이 아닌 이강인은 장점을 발휘하지 못하고 최근 몇 년새 가장 부진한 모습을 보였다. 이강인이 우즈벡전 하프타임에 발목 부상으로 송민규(나시오날)와 교체된 후 한국의 오른쪽 공격이 살아난 건 우연이 아니다. 송민규의 공간 침투가 빛을 발하면서 중앙 미드필더 황인범(포르투)의 전진 능력도 덩달아 살아났다. 황인범은 '손-오 듀오'와 양 날개 이강인 김민수(레인저스)가 꽉 막힌 베네수엘라전에선 볼 전개에 어려움을 겪었다.

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모레노 감독의 플랜A는 이번 4연전 내내 작동하지 않았다. 전반 성적은 1승2무1패·1득점 3실점, 후반 성적은 2승 2무·4득점 5실점이다. 기민하게 전술 변화를 불러온 점은 칭찬받아 마땅하지만, 문제는 플랜A를 4경기 연속 활용했다는 데 있다. 경기마다 선수 구성만 조금씩 바꿨을 뿐, 같은 컨셉을 끝까지 밀고 나갔다. 4연전 중 갑자기 4-2-3-1이나 3-5-2로 전술을 바꾸는 게 팀에 혼란을 가져다줄 순 있다. 하지만 준비한 4-4-2가 전혀 통하지 않는다는 사실을 확인했을 때는 경기 중에만 변화를 꾀할 게 아니라, 다음 경기 준비 과정에서도 변화를 주고 새로운 가능성을 테스트했어야 한다는 지적이 잇따른다. 아시안컵을 앞둔 마지막 A매치 데이인 11월에는 새로운 실험을 하기엔 시간이 부족하다. 결국 이번 4연전은 투톱의 실패, 이강인 활용 실패, 김민재의 발언, 씁쓸한 대패만 남겼다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com