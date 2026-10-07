모레노 4-4-2 피해자는 결국 에이스였나..."계략에 당했다, 아틀레티코 활약에 비하면 기대 이하"→스페인 현지도 우려한 대표팀 기량 저하

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 결국 가장 큰 손해를 본 선수였을까. 스페인 언론도 이강인의 대표팀 활약에 우려를 표했다.

스페인의 문도데포르티보는 7일(한국시각) '이강인이 A매치 윈도우를 조용히 마쳤다'고 보도했다.

문도데포르티보는 '일부 언론은 이강인의 역할에 주목했다. 이는 아직 제자리를 찾지 못한 로베르트 모레노 감독의 팀 분위기와 일맥상통했다. 이강인은 다시 한번 모레노의 계략에 얽매였다. 모레노는 그를 다시 오른쪽 윙어로 기용했지만, 아틀레티코에서 보여준 자유로운 움직임은 찾아볼 수 없었다. 이런 상황은 A매치 기간 내내 논란을 일으켰다'고 전했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 이강인이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이어 '이강인이 간간이 뛰어난 모습을 보여주며 빠른 속도로 질주하고 중앙을 통해 동료들과 연계 플레이를 시도했지만, 이는 우즈베키스탄 수비에 막혔다. 우루과이와의 경기에서 손흥민에게 어시스트를 기록한 것 외에는 A매치 기간 동안 눈에 띄는 활약을 보여주지 못했다. 아?레티코에서의 최근 활약에 비하면 한국 대표팀에서 보여준 경기력은 기대에 미치지 못했다'고 덧붙였다.

이강인은 9~10월 A매치 기간 첫 경기였던 에콰도르전만 휴식, 이후 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄을 상대로 모두 선발 출격했다. 다만 우즈베키스탄전은 전반 45분만 출전한후 교체됐다. 이유는 발목 부상이었다. 경기를 더 뛴다면 무리가 갈 수 있는 상태였기에 교체됐다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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로베르트 모레노 임시감독은 "오늘 굉장히 노력했지만 발목에 부상이 발생해 어쩔 수 없이 경기장을 빠져나가야 했다. 라리가에서 좋은 모습을 보이는 선수를 우리 대표팀이 보유하고 있다는 사실이 자랑스럽다. 이강인처럼 잘하는 선수는 당연히 기대치가 높고 그 기대치를 만족시키는 것이 쉽지 않다. 이강인은 지금 굉장히 잘해주고 있고 앞으로도 잘할 것이다. 계속 자기 역할을 한다면 팬들과 대표팀이 요구하는 수준에 도달할 것이다. 이강인은 전반전이 끝나고 불편함이 있어 교체를 요청해 경기에서 나오게 됐다"고 밝혔다.

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다만 경기력에 대해서는 부상만의 문제라고 보기는 어려웠다. 모레노 감독은 4-4-2 전술을 한국 대표팀의 새 전술로 천명한 후 이강인을 최적의 포지션에 활용하겠다는 의지를 내비쳤다. 하지만 이강인은 모레노 체제에서 확실히 기대 이하의 모습만을 보여주고 있다. 기량 혹은 선수의 욕심 등의 문제가 아니다. 이강인을 4-4-2 포메이션 어느 자리, 어떤 방식으로 활용할지에 대한 명확한 계획이 부재했다. 이강인은 공격에서 빛을 발하는 선수지만, 모레노의 4-4-2에서는 수비에 몰두하며, 고립되는 상황만 반복됐다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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대표팀에서 아쉬움을 보이는 이강인에 대해서 아틀레티코도 우려를 표할 수밖에 없다. A매치 기간 이후 경기력 저하까지 이어진다면 소속팀에는 확실한 악재다. 장거리 이동에 따른 피로까지 고려하면 이강인으로서는 이번 9~10월 A매치 이후 컨디션 관리도 중요해질 전망이다.

모레노호의 핵심이 되어야 할 이강인의 활약에 적신호가 켜졌다. 11월 A매치 경기력과 결과를 모두 챙기는 방향성을 위해서는 모레노 감독의 이강인 활용법이 확실히 개선되는 것도 중요한 포인트가 될 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com