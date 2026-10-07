"亞게임 체육요원 43명중 야구,축구가 32명" 일부 국대 무개념 언행 후폭풍→조계원 의원 병역특례 마일리지제X국군체육부대 확대 주장...최휘영 장관"체육-예술계, 병무청과 논의해 종합대책 강구"[문체부 국감]

출처=조계원 더불어민주당 의원

국정감사 질의 답하는 최휘영 장관

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[스포츠조선 전영지 기자]아시안게임 4연패 직후 이민성호 국가대표들의 병역 관련 부적절한 언행 직후 문화체육관광부 국정감사 현장, 예상대로 예술·체육요원 제도 개선은 뜨거운 화두였다.

7일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위의 문체부 국정감사에서 조계원 더불어민주당 의원은 아시안게임 금메달 획득 후 전역모 세리머니, "군대 안갑니다" 등 일부 선수들의 부적절한 언행을 일일이 짚으며 "이러한 행동들이 국민적 공분을 불러일으키고 있고, 특히 청년 세대에게 심각한 공정성 문제를 드러낸 사건"이라고 강도 높게 질타했다. 최휘영 문체부장관 역시 "참 철없는…"이라며 공감을 표했다.

출처=조계원 더불어민주당 의원

조 의원은 국민 정서에 맞는 제도 혁신이 불가피하다면서 아시안게임 금메달 1회성 체육요원 편입이 아닌 성적 기반의 '마일리지(포인트) 제도' 도입 및 국군체육부대 확대 등을 주장했다. 조 의원은 "현행 제도는 올림픽 3위 이상, 아시안게임 1위 입상자에게 병역 혜택을 주고 있으며, 이중 80% 이상은 사실상 아시안게임 1위 입상자에 해당한다"면서 "특히 이번 아시안게임 혜택자 43명 중 축구와 야구가 32명으로 대부분"이라고 지적했다. "축구, 야구를 위한 혜택이 집중되고 이 선수들은 선수촌에 입촌을 안해 대한체육회 기본 소양 교육도 안받았다. 반드시 혁신해야 한다. 제도의 공정성을 높일 대안을 만들어야 한다"고 주장했다.

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조 의원은 현행 제도의 점수 부여 방식에 대해서도 의문을 제기했다. "아시안게임 우승보다 세계선수권 우승이 더 어렵고 힘든데 오히려 세계선수권 우승자는 병역 혜택이 없다"며 "국민체육진흥공단의 포상금 제도처럼 대회 및 성적별 포인트를 누적해 기여도에 따라 혜택이 돌아가도록 제도를 개편해야 한다"고 했다. "포인트 제도도 제대로 살펴볼 필요가 있다. 아시안게임 1위는 10점인데 2위는 2점, 3위는 1점이다. 이런 것도 불공정한 운영하다. 승자 독식 제도다. 이런 부분도 보완하면서 본인들의 누적된 경기력 포인트에 근거해 혜택이 부여되도록 개선해나가야 한다"고 주장했다.

조 의원의 강도 높은 질의 후 최휘영 문체부 장관은 "예술·체육요원 병역 특례 제도가 그동안 우수한 기량을 갖춘 선수와 예술인들의 기량을 유지하고 발전시키는 데 기여한 것은 사실이지만, 그동안 병역에 대한 개념이나 공정에 대한 가치가 시대상에 따라 많이 바뀐 것 같다"며 한계를 인정했다. "이 문제가 국민적으로 제기되고 있는 만큼 체육계와 예술계의 의견을 수렴하고 국방부, 병무청과 협의해 근본적으로 종합 대책을 다시 한번 강구하겠다"고 답했다. 조 의원은 "다만 군 입대로 인해서 선수 생명이 끊기지 않을까 우려하는 목소리도 있다. 이것을 방지하기 위해 국군체육부대를 보다 활성화하고 보다 많은 선수들이 기량을 유지하고 발전시켜 나갈 수 있도록 제도적인 보완책도 함께 마련해야 한다"고 덧붙였고, 최 장관도 동의를 표했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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