[한국 축구 갈등 폭발, 이대로는 안된다]①한밤의 '96라인' 은퇴 소동…무엇이 이들을 은퇴로 몰았을까

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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9~10월 A매치의 마지막 경기였던 6일 우즈베키스탄전(2대0 승). 경기 후 대형 폭탄이 터졌다. 김민재 황인범 황희찬, 이른바 '96라인'이 대표팀 은퇴를 할 것이라는 이야기가 돌았다. 셋이 텅 빈 그라운드에서 부둥켜안은 뒤 사진까지 찍는 장면까지 포착됐다.

취재 결과, 이들이 몇몇 동료들에게 은퇴 의사를 전한 것은 사실이다. 다만 라커룸 등을 통해 공식적으로는 발표한 것이 아니라, 모든 선수가 이 내용을 알고 있던 것은 아니었다. 관련 보도가 나오자, 상황은 요동쳤다. 믹스트존 인터뷰에 나선 황인범이 경기 후 "11월 A매치 출전은 감독님이 선택하실 문제"라며 한발 물러난 모습을 보였다. 김민재 황인범 황희찬은 경기 후 대한축구협회 고위층과 만나 대화를 나눈 것으로 전해졌다. 이 자리에서 어떤 이야기가 오갔는지는 정확히 알려지지 않았지만, 상황은 일단락된 것으로 보인다.

이번 사태의 핵심은 이들의 은퇴 여부가 아니다. 대표팀 은퇴를 선언할 수도 있다. 1996년생, 유럽과 한국을 오가는 여정이 부담스러운 나이다. 박지성 기성용도 이 무렵 대표팀 은퇴를 선언했다. 하지만 무릎 상태가 최악이었던 박지성과 달리 '96라인'은 더 뛰기에 충분하다. 그래서 '아직 창창한 96라인이 왜 대표팀 은퇴를 고민했는지', 그 이유에 초점을 맞출 필요가 있다.

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조짐은 있었다. 지난 2일 베네수엘라전을 마치고 황인범은 "대표팀 9년 차가 됐는데, 그때부터 지금까지 변해야 할 게 많다"며 "몸도 힘들고, 마음도 힘들다. 의문도 많고 문제점이 분명히 보이는 데 누구도 나서지 못한다"고 했다. 같은 날 김민재도 "우선 팀이 하나로 뭉치는 게 중요하다. 개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다"고 목소리를 높였다.

대표팀 사정을 잘 아는 관계자는 이 발언의 의미가 폭탄 발언에 가까운 수준이었다고 평가한다. 그간 대표팀의 연이은 실패 원인을 대한축구협회나 감독이 아닌 선수단 '내부'로 돌렸기 때문이다. '내부 문제'는 이미 거론됐지만, 이처럼 선수들 입에서 직접 나온 것은 처음이다.

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외부로 전해진 대표팀 내부 갈등은 심각한 수준이다. '92라인'으로 대표되는 손흥민 이재성 등 베테랑들과 '96라인'과 그 밖의 어린 선수들 사이가 크게 벌어졌다는 이야기는 오래전부터 나왔다. 사실 A대표팀에서 이같은 세대 갈등은 예전부터 있었다. 박지성 기성용이 리더로 있을 때도 마찬가지였다.

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하지만 이런 갈등이 외부에 드러나거나, 특히 경기력에 악영향을 미친다면 얘기가 달라진다. 지금 대표팀은 '역대급 황금세대'라는 평가를 받았다. 하지만 걸맞은 결과를 낸 적은 없다. 협회와 감독의 무능이 가장 큰 원인이겠지만, 사실 이것만으로 모든 실패를 설명할 수는 없다. 지난 몇 년간 선수단 내부 관련, 밖으로 드러난 이야기만 해도 '2701호 논란', '언팔 사건', '탁구 게이트', '뒷담화 사건' 등 수없이 많다. 알려지지 않은 문제는 훨씬 더 많다. 사실상 내부 리더십이 붕괴됐다고 해도 과언이 아니다.

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회장은 물러났고, 감독은 바뀌었다. 하지만 대표팀은 여전히 부진하다. SNS에 각종 소회를 올렸던 다른 멤버들과 달리, 북중미월드컵 전후로도 침묵을 거듭하던 '96라인'이 입을 연 것이 '지금'이라 더 의미심장하다. 기대했던 새로운 시대에도 '진짜' 바뀐 것이 없기 때문이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com