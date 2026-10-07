'GOAT의 마지막을 함께한 스타들의 헌사' 네이마르 "당신과 함께 역사를 써 영광이었다".. 디 마리아 "그에게 평생 감사하다"

FILE PHOTO: Soccer Football - Copa America 2021 - Final - Brazil v Argentina - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - July 10, 2021 Brazil's Neymar and Argentina's Lionel Messi after the match REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo

epaselect epa13286252 Lionel Messi of Argentina celebrates his goal during an international friendly match between Argentina and Benin at the Estadio Monumental in Buenos Aires, Argentina, 06 October 2026. The match marks the final international appearance for Messi, ending his 21-year career with the Argentina national team. EPA/Juan Ignacio Roncoroni

Argentina's Lionel Messi reacts after his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)

TOPSHOT - Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates scoring his team's third goal during the international friendly football match between Argentina and Benin at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on October 6, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"그에게 사랑한다고 말하고 싶다."

'GOAT' 리오넬 메시(인터 마이애미)가 아르헨티나 축구 A대표팀 커리어를 마쳤다. 그는 A매치 208경기에 출전했고, 126골-70도움의 대기록을 남겼다.

메시는 7일(한국시각) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 아프리카의 소국 베냉과의 친선 A매치를 통해 마지막 은퇴 경기를 치렀다. 선발 출전했고, PK 1골과 2도움으로 아르헨티나의 3대0 승리를 이끌었다. 그가 대표팀 10번 유니폼을 입고 치른 마지막 경기를 보기 위해 경기장에 약 8만5000명이 운집했다. 그리고 그와 함께 했던 세계적인 스타들의 헌사가 쏟아졌다.

Advertisement

FC바르셀로나와 파리생제르맹(PSG)에서 메시와 함께 뛰었던 브라질 간판 스타 네이마르는 자신의 SNS를 통해 "당신에게 감사한 것은 아르헨티나뿐만이 아니다. 세계가 당신이 축구를 위해 해온 모든 것에 감사하고 있다"고 말했다. 또 그는 "축구를 더욱 사랑하게 만들어줘 감사하다. 당신을 상대하고, 더 나아가 당신과 함께 역사를 쓸 수 있어 영광이었다"고 말했다.

네이마르는 메시와 바르셀로나에서 스페인과 유럽 무대를 평정했다. 스페인 라리가 우승은 물론이고, 유럽챔피언스리그 정상에도 섰다. 메시-수아레스-네이마르가 구축했던 'MSN' 트리오는 세계 축구사를 대표하는 공격 조합으로 남았다. 네이마르가 먼저 바르셀로나를 떠난 후 둘은 PSG에서 재회해 프랑스 리그1 정상에 섰다.

Advertisement

국가대표팀과 클럽 수준 모두에서 메시의 친한 친구이자 동료인 로드리고 데 폴(인터 마이애미)은 "그는 나를 축구선수로서뿐만 아니라 인간으로도 성장하게 해주었다"면서 "나는 더 나은 사람, 더 나은 인간, 더 나은 운동선수, 더 나은 아버지, 그리고 더 나은 친구가 되었다. 그에게 사랑한다고 말하고 싶다. 그가 나의 형제이자 엄청난 마음씨를 가졌다는 것을 본인도 알고 있다"고 말했다.

Advertisement

(FILES) Brazil's Neymar (L) and Argentina's Lionel Messi talk before their South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the Neo Quimica Arena, also known as Corinthians Arena, in Sao Paulo, Brazil, on September 5, 2021. Argentine football player Lionel Messi said on August 31, 2026, he is retiring from international football after leading Argentina to a second successive World Cup final. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

전 아르헨티나 대표팀 동료인 앙헬 디 마리아는 "그가 그렇게 행복해하고, 모든 것을 바쳤음을 아는 그 평온함을 보는 것이 우리 모두를 행복하게 만든다. 그에게 평생 감사하다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com