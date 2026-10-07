모레노식 4-4-2에서는 손흥민과 이강인이 공존할 수 없다

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민과 이강인이 이재성과 하이파이브를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 박찬준 기자]로베르트 모레노 감독은 이번 A매치 4연전에서 공언한데로 4-4-2 포메이션을 들고 나왔다.

위르겐 클린스만, 홍명보 감독이 워낙 전술적으로 많은 비판을 받은만큼, '전술 천재'로 불린 모레노식 4-4-2에 많은 관심이 모아졌다. 냉정히 평가하면 기대만큼은 아니었다. 물론 이제 첫 발을 뗐고, 본인이 원하는 100%의 선수 구성을 만들지 못했다는 점을 감안해야겠지만, 4경기를 치르는 내내 이렇다할 모레노호만의 색채가 눈에 띄지 않았다.

그 중에서도 가장 큰 아쉬움은 '에이스' 이강인(아틀레티코 마드리드)을 전혀 활용하지 못했다는 점이다. 에콰도르와의 첫 경기에서 휴식을 취한 이강인은 이후 3경기에 모두 나섰지만, 이렇다할 모습을 보이지 못했다. 우루과이전에서 손흥민(LA FC)의 골을 돕는 어시스트 하나만을 기록했을 뿐, '에이스' 다운 영향력을 보여주지 못했다. A대표팀 입성 후 가장 존재감 없었다고 해도 과언이 아니었다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 이강인이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

사실 그 어느때 보다 기대가 컸다. 이강인은 이번 소집을 앞두고 아틀레티코 마드리드에서 좋은 모습을 보였다. 특히 여러 포지션을 오가던 파리생제르맹과 달리, 아틀레티코에서는 10번 자리에 고정돼 뛰었다. A대표팀 사정상 오른쪽 날개로 주로 뛰었지만, 이전부터 이강인의 능력을 극대화 시키기 위해서는 중앙에 기용해야 한다는 의견이 많았다. 마침내 대표팀에서도 세컨드 톱으로 뛰는 이강인을 볼 수 있다는 기대감이 샘솟았다.

모레노 감독 역시 "이강인에게 기대하는 건 소속팀에서 모습을 대표팀에서도 보여주는 것"이라며 "프리메라 리가에서 뛰어난 활약을 하고 있다. 다른 곳에 배치하는 건 경솔하고 무모한 일이다. 이강인이 플레이를 즐길 수 있게 하고 싶다"고 이강인의 전방 기용을 시사하는 듯 했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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하지만 막상 뚜껑을 열고 보니 이강인의 위치는 또 다시 오른쪽 측면이었다. 문제는 이전과 비교해 역할이 전혀 달랐다는 점이다. 과거 클린스만이나 홍명보 감독 역시 이강인은 오른쪽에 뒀지만, 사실상 프리롤을 맡겼다. 수비 부담을 줄여주고 오른쪽에서 중앙으로 자유롭게 이동할 수 있도록 해줬다. 측면에 있지만, 사실상 공격을 주도할 수 있었다. '해줘'가 가능했던 이유다.

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하지만 모레노 감독은 이강인의 역할을 따로 만지지 않고, 기존 4-4-2의 측면 미드필더처럼 활용했다. 이러다보니 이강인이 경기에 관여할 수 있는 폭이 제한됐고, 무엇보다 수비 부담이 커졌다. 실제 이강인이 우리 박스 안까지 들어와 수비 하는 장면이 여러차례 나왔다. '윙백처럼 보였다'는 평가가 전혀 틀리지 않았다. 당연히 앞쪽에서 공격 전개가 제대로 될리 만무했다. 부상까지 겹친 이강인은 전혀 제 기량을 발휘하지 못했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 모레노 감독이 작전지시를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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모레노 감독의 욕심 때문에 생긴 결과다. 선수의 특성을 외면한채 4-4-2라는 틀 안에서 손흥민, 이강인, 이재성(마인츠) 등을 모두 쓰려고 했다. 모레노 감독은 이번 평가전 내내 손흥민을 최전방 자리에 활용했다. 오현규, 오세훈과 함께 뛴 손흥민은 사실상 세컨드 톱에 가깝게 움직였다. 손흥민이 이 자리에 고정되다보니, 이강인은 어쩔 수 없이 측면으로 갈 수 밖에 없었다. 이강인이 오른쪽에 서니 왼쪽은 보다 전통적인 윙어가 뛸 수 밖에 없고, 그러나보니 이재성이 중앙 미드필더로 뛰게 됐다. 이강인과 이재성은 몸에 맞지 않는 옷을 입고 뛰어야 했다.

모레노식 4-4-2에서 측면은 전형적인 윙어가 맞다. 실제 정승원, 송민규가 측면에서 이강인 보다 훨씬 좋은 모습을 보였다. 이강인이 중앙으로 가야하지만, 이 경우, 손흥민이 벤치에 앉아야 한다. 손흥민이 전성기 몸상태라면 왼쪽 측면으로 돌리고 이강인을 정통 스트라이커와 함께 전방에 세울 수 있지만, 현재 손흥민은 왼쪽 날개로 서기에는 체력이나 움직임이 예전같지 않다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 이강인과 함께 슛을 준비하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

결국 4-4-2 안에서는 손흥민과 이강인, 이재성이 공존할 수 없다. 전술을 바꾸던지, 아니면 이 중 하나를 빼던지 하는 수 밖에 없다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com