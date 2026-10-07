"6층보다 높게" 韓 축구로 건물 짓는 모레노, 현 상태는 부실공사...'은퇴설' 황인범-김민재→'빛 잃은' 이강인, 위험 요소 산재

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]꿈은 6층보다 높게 꾸고 있지만, 현 상태는 확실히 기대 이하다.

3분의 2가 지났다. 한국 축구를 수습할 소방수로 임무를 부여받고 지휘봉을 잡은 로베르트 모레노는 자신에게 주어진 임기, 6경기 중 4경기를 마쳤다. 결과는 2승1무1패, 6골-4실점. 눈으로만 보이는 수치는 최고도 아니지만, 나쁘다고 보기 어려운 수준이다.

모레노 감독은 우즈베키스타전으로 A매치 일정을 마친 후 "이번 4연전을 통해 선수들에게 색깔을 입히고자 했던 것들이 이번 경기에서 어느 정도 나왔다고 생각한다"며 "골키퍼부터 센터포워드까지 전부 같이 뛰어주면서 힘든 순간을 함께 이겨낸 점이 굉장히 인상 깊었다. 내가 생각하는, 그리고 우리 팀이 지켜야 하는 원칙이 잘 나왔다고 생각한다. 그건, 개인보다 팀의 목표와 성과를 우선시하는 것이다"고 자평했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독과 코치들이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

그는 또한 넌지시 자신의 목표를 드러내기도 했다. 건물을 짓는다는 비유에 대한 질문이 재차 들아오자 "한국에서 6층짜리 건물은 너무 낮은 건물인 것 같아서 더 높은 건물을 짓고 싶다. 한 경기에 한 층씩 쌓는다고 생각하기보다, 한 경기가 좋든 조금 안 좋든 건물 자체를 무너뜨리고 다시 짓는 것은 지양해야 한다고 생각한다. 그래서 대표팀의 철학이 지금 확실히 정립돼야 한다고 본다. 원칙은 확실하게 세우고 있다"고 밝혔다. 한국에서의 임기 연장, 더불어 자신이 쌓은 탑을 무너뜨리지 말고 철학을 정립시켜 나아가야 한다는 의사가 드러나는 발언이었다.

하지만 모레노가 예고한 건물이 4층까지 완벽하게 지어졌는지 의문이다. 첫 경기였던 에콰도르전을 제외하면 기대치를 뛰어넘는 경기력은 다시 나오지 않았다. 에콰도르전도 절반의 성공이었다. 전반전 아쉬웠던 경기력을 후반에 수습하며 겨우 승리를 챙겼다. 매 경기 전반은 참혹했고, 후반 수습하는 과정에 급급했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 동료들과 함께 그라운드를 돌며 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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우루과이전은 민낯이었다. 투톱의 성과 없는 전방 압박, 이어진 중원의 과부하, 수비의 뒷공간 노출이 겹치며 우루과이는 한국을 완전히 발살내는 경기력을 선보였다. 전반에만 3골을 허용하는 굴욕을 당하며 고개를 숙였다. 베네수엘라전도 성과를 거뒀다고 보기는 어렵다. 한국이 전술을 그대로 유지하고 선수 구성만 바꾼 모습이었던 반면, 베네수엘라는 한국의 헐거운 전방 압박을 역이용하는 적극적인 압박으로 틈을 노렸다. 빠른 속도로 상대를 파고들지도, 세밀한 간격으로 압박에 대응하지도 못했다. 우즈베키스탄전도 후반 황인범과 송민규 등이 투입되기 전까지는 좀처럼 주도적인 축구를 보여주지 못했다.

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철학을 중요시하고 정립해야 한다는 점은 당연하다. 다만 6경기로 평가받는 감독은 그 과정 내에서 확실한 성과와 경기력, 희망적인 장래성을 보여줘야 한다. 반면 모레노는 4경기에서 같은 패턴만을 반복 중이다. 전술에 맞춰 갈아끼운 선수들의 경기력은 매 경기 나아지지 못하는 모습이었다. 지금의 4-4-2가 한국 대표팀에 어울리는 철학인지도 고민해봐야 한다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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남은 2경기, 관리해야 할 리스크도 많다. 우즈벡전 이후 대표팀 핵심인 김민재, 황인범, 황희찬, 이른바 96라인이 대표팀 은퇴를 할 것이라는 이야기가 돌았다. 다행히 대한축구협회 고위층과 만나 대화를 나누며, 상황은 어느정도 일단락됐지만, 대표팀 전력을 구성하고, 향후 방향성을 고민할 때 지속적으로 고려해야 할 문제다.

에이스인 이강인도 마찬가지다. 북중미월드컵까지 화려한 빛을 뽐냈던 이강인은 2022년 카타르 월드컵 이후 어쩌면 가장 어려운 A매치 기간을 보냈다. 존재감이 사실상 사라졌던 3경기였다. 우루과이전 번뜩이는 킥 한 번이 손흥민의 득점으로 이어진 것을 제외하면 공격포인트 적립에도 부진했다. 팀의 중심인 이강인을 살리는 것 또한 모레노의 과제이기도 하다. 모레노가 지을 건물의 핵심 골자 중 하나가 이강인이다. 에이스의 빛을 찾아야 더 높은 경기력도 기대할 수 있다.

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이제 절반도 남지 않은 모레노의 시간, 무너지지 않는 건물을 쌓아야 그 위를 기대할 수 있다. 4경기의 실망감을 뒤엎기 위해선 11월에는 확실한 개선이 절실하다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com