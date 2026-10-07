[한국 축구 갈등 폭발, 이대로는 안된다]②'캡틴' 손흥민 리더십 소멸! 홍명보 그리고 모레노…대수술 아닌 봉합하면 아시안컵 희망 없다

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

국회 들어서는 홍명보 전 감독 (서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 국회에서 열릴 문화체육관광위원회 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석하기 위해 본청으로 들어서고 있다. 2026.7.30

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(34·LA FC)이 걸어온 길을 폄하할 수도, 해서도 안된다. '손흥민 보유국', 한국 축구의 희열이었다.

그는 6일 모두가 바란 새 역사를 열었다. A매치 151번째 경기에서 드디어 59호골을 폭발했다. 1978년 12월 17일 중국전서 기록한 '레전드' 차범근의 58호골을 넘어 47년9개월21일(1만7461일) 만에 한국 축구 A매치 최다골 주인공으로 우똑 섰다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕 등 아시아 유럽 축구사를 송두리째 바꾼 그의 또 다른 이정표다. 언제 깨질지 기약할 수조차 없는 대기록이다.

기념비적인 날이었다. 그러나 한국 축구는 차마 웃을 수 없었다. 손흥민 네 살 아래인 1996년생 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투), 황희찬(샬케04)의 '은퇴설'이 제기됐다. 그동안 불화가 있을 때마다 땜질식 처방으로 '아래 세대'의 희생을 요구했다. 이미 경고음이 요란했다. 봉합이 아닌 수술이 필요하다고 여러 차례 문제 제기를 했다. 하지만 '쇠귀에 경 읽기'였다. 곪을 대로 곪은 내부 갈등이 끝내 터졌다. 그 분위기는 2일 베네수엘라전(0대0 무) 후 이미 감지됐다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2026년 북중미월드컵은 모두에게 아픔이다. 냉혹한 내부 진단이 필요했다. 하지만 정치권이 개입하면서 배가 산으로 갔다. 정몽규 회장과 홍명보 감독이 물러나는 것만으로 치유할 수 없는 내부 문제가 있었다. 선수에게도 화살이 돌아갔어야 했다. 그러나 '여론의 덫'에 걸리면서 흐지부지됐다. 이 과정에서 '96즈'의 상처는 더 깊어졌다. 사실 홍 감독은 11회 연속 월드컵 본선 진출에 성공한 후 주장 교체를 심각하게 고민했다. 대안이 '96즈'였다. 황인범이든, 김민재든, 주장을 맡기고 싶어 했다. 그러나 이들 또한 '여론'이 무서웠다. 홍 감독 선임 때부터 노골적인 '홍명보 죽이기'에 선뜻 용기를 내지 못했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

결국 월드컵에서 사달이 났다. 체코와의 조별리그 1차전 역전승(2대1 승) 환희는 손흥민을 포함한 이재성(34·마인츠) 김승규(36·도쿄) 등 고참급과 '96즈'의 불필요한 소모전으로 사라졌다. 한발 양보의 '미덕'은 없었다. 홍 감독은 남아공과의 조별리그 최종전(0대1 패) 후 "이번 월드컵을 위해 정말 많이 준비했는데"라며 참담, 억울해했다. 하지만 돌이킬 수 없었다. '7번 선수'의 9년 차 '캡틴' 리더십은 그때 소실됐다.

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임시 감독이지만 새로운 시대가 열렸다. 스페인 출신의 로베르트 모레노 감독이 지휘봉을 잡았다. 반전의 기회였다. 모레노 감독에게 대표팀 갈등 구도도 전달된 것으로 전해졌다. 하지만 '임시'의 한계일까. 그는 칼을 꺼내들지 못했다. 손흥민에게 다시 주장 완장을 맡겼다. 더 손흥민 중심으로 전력을 재구성했다. 첫 소집에서 시한폭탄이 터졌다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

한국 축구는 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵에서 1960년 우승 이후 67년 만의 정상을 꿈꾸고 있다. 그러나 3년 전 카타르 아시안컵 '탁구 게이트'의 먹구름이 벌써 드리워졌다. 고인 물은 썩기 마련이다. 손흥민도, 김민재도, 황인범도 영원하지 않다. 흘러가는 물일 뿐이다. 국가대표팀은 프로 선수들의 연합체다. 어느 팀이든 정해진 규율이 있다. 다만 선수들의 개성도 존중받아야 한다. 무턱대고 선배가 모든 것을 강제할 수 없다.

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현재의 분위기라면 아시안컵의 희망은 없다. 변화와 대책이 필요하다. 길은 먼 곳에 있지 않다. 세대교체를 통해 그 길을 잡아야 한다. 손흥민은 차치하더라도 고참급의 정리가 필요하다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com