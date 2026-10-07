'우리가 찾는 바로 차세대 중원사령관' 본머스 잉글랜드 영건 국대 알렉스 스콧, 레알 마드리드가 현장서 세번 점검할 정도로 몸달았다..'리버풀 아스널도 가세..본머스 1월 팔 생각 없어'

England's midfielder #4 Alex Scott controls the ball during the UEFA Nations League, league A day 3: Group 3, football match between Croatia and England at the Stadion HNK Rijeka stadium in Rijeka, Croatia, on October 3, 2026. (Photo by MARKO PERKOV / AFP)

Soccer Football - Premier League - Manchester City v AFC Bournemouth - Etihad Stadium, Manchester, Britain - August 23, 2026 AFC Bournemouth's Alex Scott in action with Manchester City's Rico Lewis REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]알렉스 스콧(본머스).

요즘 유럽 빅클럽들이 즉시 전력감으로 점찍고 영입 경쟁 중인 '핫 가이'가다. 특히 스페인 거함 레알 마드리드가 스콧을 영입하기 위해 최소 세 차례나 현장 점검을 한 것으로 알려졌다. 레알 마드리드만 아니다. EPL 리버풀, 아스널, 그리고 이탈리아 AC밀란도 스콧 영입전에 관심을 보이고 있다고 한다. 그러나 정작 스콧의 소속 클럽 본머스는 잉글랜드 국가대표 미드필더인 스콧을 오는 겨울 1월 이적시장에 팔 의사가 전혀 없다고 영국 매체 토크스포츠는 7일 보도했다.

2003년생인 스콧이 왜 이렇게 빅클럽들의 영입 타깃이 된 걸까. 스콧의 별명은 '건지의 잭 그릴리쉬'였다. 건지는 영국 채널 제도의 섬 지명이다. 그는 건지 섬 출신이다. 그릴리시 만큼 발재간이 뛰어났다. 차세대 잉글랜드 삼사자 군단의 중원 핵심 미래로 평가받았다.

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Soccer Football - Premier League - Newcastle United v AFC Bournemouth - St James' Park, Newcastle, Britain - September 5, 2026 AFC Bournemouth's Alex Scott in action with Newcastle United's Yoane Wissa REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

레알 마드리드가 스카우트를 세 차례나 직접 파견하며 깊은 관심을 보이는 이유는 스콧이 현대 축구 중원이 요구하는 여러 조건을 두루 갖춘 선수이기 때문이다. 한마디로 육각형 미드필더라고 볼 수 있다. 가장 중요한 뛰어난 탈압박과 볼을 전진시킬 수 있는 능력이다. 상대의 강한 압박 속에서도 민첩한 방향 전환과 드리블 돌파 능력을 갖고 있다. 공을 소유하면서 직접 전방으로 공을 운반해 공격 활로를 뚫어낼 수 있다. 또 왕성한 활동량과 압박 대응이 가능하다. 그라운드 구석구석을 누빈다. 또 적극적인 수비 가담도 된다. 게다가 미드필더에서 멀티가 가능하다. 수비형 미드필더로 더블 볼란치가 가능하며, 한 계단 앞에서 공격형 미드필더로도 가능하다. 한마디로 전술 소화 능력이 뛰어나며 전술적 유연성을 가졌다. 상대 압박을 파괴하는 무너트리는 모습이 전성기 시절의 그릴리쉬와 닮았다.

England's midfielder #4 Alex Scott (L) vies for the ball with Croatia's midfielder #17 Petar Sucic (R) during the UEFA Nations League, league A day 3: Group 3, football match between Croatia and England at the Stadion HNK Rijeka stadium in Rijeka, Croatia, on October 3, 2026. (Photo by MARKO PERKOV / AFP)

그릴리시처럼 반박자 빠른 템포의 볼 터치로 상대 수비진의 파울을 유도하는 모습을 자주 볼 수 있다. 상대 위험지역에서 세트피스 기회를 잘 만들어 낸다.

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이미 여러 명장들의 스콧의 가능성은 확인해주었다. 브리스톨 시티 시절 맨체스터 시티와의 FA컵 경기 후 펩 과르디올라 감독은 스콧의 경기력에 반했다. 그를 '믿기 어려운 환상적인 선수'라고 평가했다. 스콧은 잉글랜드 U-19 대표와 U-21 대표로 유럽선수권 우승을 이끌었다.

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레알 마드리드는 토니 크로스의 은퇴와 루카 모드리치의 세대교체 이후 중원의 창의성과 전진성을 확보하고 지속적으로 전세계의 젊은 미드필더를 물색하고 있다고 한다. 스콧처럼 최고의 중원 사령관이 될 복합적인 능력을 고루 갖춘 유망주는 레알 마드리드의 촘촘한 레이더망에 걸릴 수밖에 없다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com