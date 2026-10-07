'토트넘 시절' 빼면 실패한 감독 아니었나...포체티노 경력 대반전, 재계약 후 美 국대 세대교체 본격 돌입

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[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노 감독의 경력 반전이 기대되는 조짐이 나오고 있다.

미국 대표팀은 7일(한국시각) 미국 미네소타주 세인트폴의 알리안츠 필드에서 열린 캐나다 대표팀과의 9~10월 A매치 네 번째 경기에서 1대0으로 승리했다. 미국은 이번 승리로 9~10월 A매치 4경기를 모두 승리했다.

미국은 전반 29분 터진 저스틴 엘리스의 선제골을 끝까지 지켜내며, 대륙 라이벌인 캐나다를 제압했다. 캐나다가 90분 내내 미국 골문을 두드렸으나, 역부족이었다.

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이번 A매치 기간 미국은 대단한 성과를 거뒀다. 가장 중요한 것은 성적, 4경기 전승과 함께 12골-3실점이라는 엄청난 기록을 쌓았다. 더 놀라운 점은 이러한 성적이 세대교체와 동시에 이뤄졌다는 점이다. 포체티노 감독은 이번 명단을 소집하며, 2026년 북중미월드컵 당시 주역이었던 선수들을 대거 제외했다.

플로린 발로건, 크리스찬 풀리식, 웨스턴 맥케니, 팀 림, 브렌든 애런슨, 마크 매켄지, 티모시 웨아 등이 이름을 올리지 못했다. 대신 아드리 메흐메티, 케번 설리번, 저스틴 엘리스, 마티스 앨버트 등 주목받던 신예들이 대거 합류했고 기회를 받았다. 이런 상황에도 불구하고 포체티노는 미국 대표팀을 연승으로 이끌며 놀라운 지도력을 선보였다.

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2030년까지 미국 대표팀과의 계약을 연장한 포체티노로서는 중요한 과정일 수밖에 없다. 지난 8월 월드컵이 마무리되고 얼마되지 않은 시점에 포체티노는 미국 대표팀과 계약 연장에 합의했다. 포체티노는 "월드컵 기간 동안 팬들이 보여준 열정은 우리가 무엇을 할 수 있는지에 대한 믿음을 더욱 굳건히 해주었다. 우리의 모든 경험과 지식을 미국 축구의 더 많은 분야에 접목하고, 협회 전반에 걸쳐 선수, 코치, 팀을 위한 발전 경로를 강화할 수 있는 기회를 갖게 되어 매우 기쁘다. 우리를 따뜻하게 맞아준 이 나라에서 축구에 지속적인 영향을 미치고, 그 영향이 경기장 안에서의 결과 그 이상으로 확장되기를 바란다"고 소감을 전했다.

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그에게도 미국 대표팀에서의 성과는 중요할 수밖에 없다. 커리어가 꺾일 수 있는 위기에서 찾아온 기회다. 한때 유럽을 뒤흔든 신흥 명장 중 한 명이었다. 토트넘 시절 최고의 시간을 보냈다. 그는 유망주 육성과 선수 영입, 선수단 관리 능력에서 탁월한 능력을 선보였다. 특히 토트넘을 이끌고는 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그 준우승을 기록했으며 EPL에서도 2위를 일궈낸 적이 있다.

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2024년 9월 미국 대표팀에 부임했다. 이후 파리 생제르맹, 첼시 등을 거친 그로서는 비교적 아쉬운 선택, 그러나 점점 하락세를 겪는 상황에서 반전이 필요했기에 미국 대표팀 부임을 거절하지 않았다. 골드컵 결승 진출 등의 성과를 거뒀으나, 포체티노를 둘러싼 시선은 언제나 우려가 섞여 있었다. 2026년 북중미월드컵은 평가를 반전시킬 기회였다. 절반의 성공에 그쳤다. 16강 진출로 일부 만회는 했으나, 기대 이상의 성과라고 보기도 어려웠다. 일부 언론에서는 포체티노가 월드컵 기간까지 거둔 승점이 위르겐 클린스만보다 부족한 수준이라고 지적하기도 했다.

하지만 미국 대표팀과 다시 손을 잡은 포체티노는 세대교체 신호탄을 쏘아올리며 본격적인 2030년 월드컵을 위한 계획에 돌입했다. '포체티노의 아이들'이 미국에서 다시 한번 탄생할 수 있을지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com