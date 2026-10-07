'상대의 불행은 우리에겐 기회다' 재정 위반 115건→중징계 위기→선수 방출 불가피, 맨체스터 시티 프랑스 국대 셰르키, PSG 리버풀이 점찍었다..'월클 떠날 수 있다'

TOPSHOT - France's midfielder #09 Rayan Cherki (C) celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the UEFA Nations League Group A1 football match between France and Belgium at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on October 5, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Soccer Football - Carabao Cup - Third Round - Manchester City v Norwich City - Etihad Stadium, Manchester, Britain - September 17, 2026 Manchester City's Rayan Cherki during the warm up before the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]타 구단의 불행은 또 다른 구단에는 기회가 될 수 있다. EPL 맨체스터 시티를 바라보는 타 구단의 시선이 그렇다. 맨시티는 EPL 사무국이 최근 발표한 재정 규정을 115건 위반한 혐의로 중징계에 직면한 처지다. 앞으로 맨시티에 어떤 처벌이 내려질 지가 관심사다. 이런 상황에서 맨시티가 결국 강제로 보유 선수 중 일부를 팔아야 할 수도 있다는 전망도 나오고 있다.

영국 매체들은 맨시티가 2027년 주요 스타 선수들을 강제로 매각해야 할 위기에 처했다고 전했다. 이런 상황에서 라이벌 부자 구단들이 맨시티의 초특급 선수들을 호시탐탐 노리고 있다는 것이다.

영국 매체 팀토크의 보도에 따르면 파리생제르맹(PSG)과 리버풀은 맨시티가 선수들을 방출하기 시작해야 할 경우를 대비해 이미 관심을 갖고 있는 한 명의 선수를 점찍었다고 한다. 바로 그 주인공은 프랑스 국가대표 미드필더 라얀 셰르키로 빅클럽들의 레이더망에 포착됐다.

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Soccer Football - Carabao Cup - Third Round - Liverpool v Tottenham Hotspur - Anfield, Liverpool, Britain - September 15, 2026 Liverpool manager Andoni Iraola before the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

잉글랜드에서의 첫 시즌을 엇갈린 평가 속에 보낸 셰르키는 이번 2026~2027시즌 초반 놀라운 집중력으로 공격 포인트 생산을 해내고 있다. 지금까지 4골-2도움을 기록하며 눈부신 활약을 펼치고 있다. 2003년생인 셰르키의 현재 시장 가치는 9570만유로다. 그는 맨시티와 2030년 6월까지 계약돼 있다. 맨시티는 2025년 여름, 프랑스 리옹에서 셰르키를 영입하며 이적료 3650만유로를 지불했다.

PSG's Spanish headcoach Luis Enrique holds a press conference at the Paris Saint-Germain's campus in Poissy, west of Paris on September 8, 2026 on the eve of their UEFA Champions League first round football match against Slovan Bratislava. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

맨시티 구단은 최근 EPL의 재정 규정 위반으로 큰 위기에 봉착했다. 2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 9개 시즌에 걸쳐 프리미어리그의 재정 규정을 심각하게 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 이번 혐의는 9억파운드가 넘는 금액의 수익을 부풀리고 비용을 축소하기 위해 가짜 계약을 사용한 점에 집중됐다. 이로인해 맨시티 구단이 프리미어리그에서 퇴출당하거나 우승 타이틀을 박탈당할 수도 있다는 우려가 쏟아지고 있다. 맨시티의 월드클래스 선수들도 동요하고 있다는 얘기가 흘러나오기 시작했다. 징계를 받고 모든 선수를 그대로 보유하기는 어렵다는 전망에 힘이 실리고 있다.

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이에 맨시티 측은 이 판결을 부정하며 항소했다. 하지만 영국 현지에선 구단이 이번 처벌을 피할 가능성은 매우 희박하며 심각한 파장을 불러일으킬 수 있다는 전망까지 나오고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com