몇 년째 이어져온 대표팀 갈등 의혹→'96즈' 은퇴설로 수면 위 폭발…황인범 일단 은퇴 선 그었지만 '시한폭탄' 위기 평가

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 후반 오세훈이 추가골을 넣은 후 어시스트를 한 황인범에게 고개 숙여 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김가을 기자]터질 것이 터졌다. 대한민국 축구대표팀의 불화설이 결국 수면 위로 드러났다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선 경기에서 손흥민(LA FC)과 오세훈(시미즈)의 연속 득점을 앞세워 2대0으로 이겼다. 이날 승리로 한국은 9~10월 A매치 4연전을 2승1무1패로 마감했다.

경기 뒤 용인이 발칵 뒤집혔다. '1996년생 동갑 친구' 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케)의 은퇴설이 대두됐기 때문이다.

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이날 교체로 투입된 황인범은 경기 종료 뒤 그라운드에 주저앉아 눈물을 펑펑 흘렸다. 이강인(아틀레티코 마드리드) 등 후배들이 다독이며 달랬지만, 황인범은 쉽게 일어나지 못했다. 황희찬 역시 두 손으로 무릎을 잡은 채 고개를 푹 숙였다. 힘겹게 감정을 참는 모습이었다. 결국 이들은 라커룸에 들어갔다 그라운드로 다시 나와 기념사진을 찍었다. 셋은 서로 어깨동무하는 등 격려한 뒤 라커룸으로 돌아갔다. 은퇴설에 더욱 힘이 실리는 장면이었다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 황인범이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

묘한 기류는 있었다. 지난 2일 베네수엘라와 역대급 졸전 끝에 0대0 무승부를 기록한 뒤였다. 김민재가 작심 발언을 쏟아냈다. 그는 후반 교체 뒤 벤치에서 축구화를 벗어 던고, 경기 뒤엔 "모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말했다. 황인범 역시 "대표팀 9년 차 정도 됐는데, 그때부터 지금까지 축구를 비롯한 여러 가지 부분에서 변화돼야 하는 것들이 많은데 잘 안되는 것 같다"고 울먹였다.

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황인범은 일단 대표팀 은퇴에 대해선 선을 그었다. 그는 "(11월 A매치 소집) 감독님이 선택하실 문제"라고 입을 뗐다. 뒤늦게 라커룸을 떠나면서도 취재진이 '대표팀에서 은퇴할 것인가'라는 묻자 웃으면서 "아니요, 아니요"라고 답하며 떠났다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이른바 '96즈'의 표면적 은퇴 고려 이유는 부상으로 인한 경기력 저하, 2026년 북중미월드컵에서의 좌절감 등이다. 하지만 내부적으로 들여다보면 손흥민 이재성(마인츠) 등 '92라인'과의 갈등이 한계를 넘어섰기 때문이란 분석이다.

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사실 이들의 불화설은 어제오늘의 얘기가 아니다. 벌써 몇 년째 이어진 갈등이다. 황인범이 "9년 차"라고 시점을 특정한 것은 우연이 아니란 평가다. 물론 A대표팀 세대 갈등은 이전에도 존재했다. 가치관의 차이, 친함의 밀도, 감정의 농도는 서로 다를 수밖에 없기 때문이다. 하지만 라커룸 의견 차이가 그라운드까지 이어진다면 문제가 될 수밖에 없다. 더욱이 '92라인'과 '96즈'의 대립은 꽤 오랜 시간 이어졌다. 여기에 북중미월드컵 기간 발생한 '인터뷰 보이콧 사건'은 갈등의 벽을 더욱 높게 쌓았단 후문이다.

일단 현재 '96즈'의 은퇴는 봉합된 것처럼 보이지만 이는 시한폭탄이란 평가다. 황인범 역시 "은퇴 준비는 늘 하고 있다. 선수 생활을 잘 내려놓는 것도 현명한 사람이다. 미리미리 준비해놔야 한다는 생각을 해왔다. 나이가 들면서 눈물이 많아지는 것 같다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com