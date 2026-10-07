은퇴설에도 韓 축구 응원은 '한마음'...'우즈벡전 명단 제외' 김민재, 팬들과 파도타기 깜짝 호응

사진=paik_sh X 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 깜짝 응원 호응 장면이 등장했다.

대한민국 축구대표팀은 6일 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선 경기에서 손흥민(LA FC)과 오세훈(시미즈)의 연속 득점을 앞세워 2대0으로 이겼다. 이날 승리로 한국은 9~10월 A매치 4연전을 2승1무1패로 마감했다.

A매치 4연전의 마지막, 하지만 경기 결과보다 큰 문제가 경기 후 상황을 휩쓸었다. 경기 뒤 황인범이 황희찬(샬케) 등 '1996년생 절친들'과 사진을 찍으며 눈물 짓는 모습이 포착됐다. 셋은 서로 어깨동무하며 격려한 뒤 라커룸으로 다시 들어갔다. 일각에선 은퇴를 고민하고 있다는 얘기와 함께 세 선수의 은퇴설까지 튀어나왔다.

Advertisement

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

김민재는 앞서 베네수엘라전 후반 교체 뒤 벤치에서 축구화를 벗어 던졌다. 경기력에 불만을 표했다. 경기 뒤엔 "모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말하며 쇄신을 강조했다. 이후 체력 문제로 우즈벡전을 결장했다. 이런 상황에서 은퇴설까지 등장하자, 한국 축구 팬들 모두 대표팀 주축의 이탈 가능성에 주목할 수밖에 없었다.

은퇴설은 일단 황인범이 나서서 선을 그었다. 황인범은 "11월 A매치 소집은 감독님이 선택하실 문제"라고 했다. 그는 뒤늦게 라커룸을 떠나면서도 취재진이 '대표팀에서 은퇴할 것인가'라는 질문을 다시 받자 웃으면서 "아니요, 아니요"라고 대답하고 이동했다. 다만 소문의 여파는 한동안 벗어나기 어려울 것으로 보인다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 동료들과 함께 그라운드를 돌며 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

이런 상황에서 김민재가 우즈벡과 경기 당시 한국 축구 팬들과 호응하며 응원에 참가하는 모습이 공개됐다. 지난 6일 한 SNS 계정은 '김민재 파도타기 귀여워'라는 제목으로 김민재의 응원 호응 모습을 공유했다. 김민재는 앞에 앉은 팬들의 파도타기 응원에 맞춰 함께 팔을 들고 일어섰고, 앞자리 팬들을 바라보며 웃어주는 등의 모습을 보였다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com