韓 축구 대형 악재! 日 충격 진단 "한국 국대 내부, 오랜 과제 쌓였다", 亞 숙명의 라이벌까지 주목한 '96라인 은퇴설'

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재와 이강인이 선수들을 격려하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]일본마저 한국 대표팀의 사태에 주목했다.

일본의 더월드웹은 7일 '한국 대표팀에서 96년생 선수들의 은퇴 소동이 일어났다'고 보도했다.

더월드웹은 '소식에 따르면 김민재, 황인범, 황희찬 등 3명의 선수가 대표팀 은퇴를 고려하고 있다는 정보가 퍼졌다. 황인범이 눈물을 흘리고, 세 선수가 경기장에서 서로 껴안고 사진을 찍은 것도 소동에 불을 지핀 것으로 보인다. 실제로 일부 동료들에게 은퇴 의사를 전한 바 있지만, 공식 발표는 아니었고 시기와 방법도 정해지지 않았던 것으로 알려졌다'고 전했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 동료들과 함께 그라운드를 돌며 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 6일 우즈베키스탄을 상대로 2대0 승리를 거두며 9~10월 A매치 4연전을 2승1무1패로 마쳤다. 다만 경기 결과보다 더 큰 화제가 경기장을 흔들었다. 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케), 1996년생 대표팀 주축들의 은퇴설이 대두되며 큰 화제를 모았다. 울음을 참지 못하는 모습, 라커룸에 들어갔다 그라운드로 다시 나와 기념사진을 찍는 모습까지 보이며 은퇴설에 힘이 실리기도 했다.

은퇴설은 일단 일단락됐다. 황인범이 나서서 대표팀 은퇴에 대해선 선을 그었다. 그는 "(11월 A매치 소집) 감독님이 선택하실 문제"라고 입을 뗐다. 뒤늦게 라커룸을 떠나면서도 취재진이 '대표팀에서 은퇴할 것인가'라는 묻자 웃으면서 "아니요, 아니요"라고 답하며 떠났다. 은퇴 고려 이유의 표면에는 부상으로 인한 경기력 저하, 2026년 북중미월드컵에서의 좌절감 등이 떠올랐지만, 내부적인 문제는 손흥민 이재성 등 '92라인'과의 갈등이 이미 극에 달했다는 분석이 주를 이룬다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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일본의 주니치 신문도 '각 포지션의 주력 선수들이 전성기를 맞은 시기에 대표 은퇴 여부를 고민하고 있다는 사실이 드러나 향후 적지 않은 파문을 일으킬 것으로 보인다. 소식에 따르면 김민재를 비롯한 핵심 선수들과 손흥민 등 베테랑 사이에 대립이 있었다는 점이 시사됐다. 아시안컵에도 먹구름이 드리울 수 있다'고 전했다.

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대표팀을 뒤흔든 사건, 어쩌면 폭발을 기다리는 휴화산과도 같은 문제에 일본까지도 우려의 시선을 보였다. 오랫동안 묵은 문제를 해결해야 할 상황이라는 점을 강조했다. 더월드웹은 '이미 징후는 나타나고 있었던 것으로 보인다'며 '감독이나 협회의 문제만으로는 설명할 수 없을 정도로, 한국 대표팀 내부에는 오랫동안 과제가 쌓여왔던 것으로 보인다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com