"한국 병역특례제도 재검토" 英 BBC까지 국정 감사 '집중 보도'…이기혁·양민혁·박승수의 경솔한 행동, 여파 어디까지?

이기혁. 사진=대한축구협회

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[스포츠조선 강우진 기자]한국 아시안게임 축구 선수단과 관련한 병역 특례 논란에 대해 해외에서도 꾸준한 관심을 이어가고 있다. 정치권에서까지 병역 특례를 손보겠다는 주장을 펼치면서 관련 제도가 폐지되는 것은 아닌지 관심이 쏠린다.

영국 BBC는 7일(한국시각) '한국 정부가 아시안게임에서 한국 축구 선수들을 둘러싼 논란이 불거진 이후, 선수들에게 제공하는 병역 특례 제도를 재검토할 계획이라고 밝혔다'고 보도했다.

이번 2026 아이치·나고야 아시안게임 축구 결승전에서 한국은 개최국 일본을 꺾었다. 이 중 한국 선수 3명은 병역 특례를 받게 된 것을 두고 경솔한 발언을 하면서 물의를 빚었다. 여기에는 한국 아시안게임 대표팀 주장 이기혁도 포함됐다.

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사진=박승수 SNS 캡처.

양민혁. 사진=토트넘

이기혁과 양민혁, 그리고 박승수는 논란이 된 후 자신의 발언에 대해 사과했지만, 정치권에서는 병역 특례 제도를 손보겠다는 주장이 나오고 있다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 이날 국회 문화체육관광위원회의 문체부 국정감사에서 예술·체육요원 병역 특례 제도 개선과 관련해 종합적인 대책을 마련하겠다고 밝혔다.

현행 병역법 시행령에 따르면 올림픽에서 동메달(3위) 이상 또는 아시안게임에서 금메달(1위)을 따낸 선수는 예술·체육요원으로 편입될 수 있다. 이번 대회에서 병역 혜택 대상자 43명 중 축구·야구 선수는 36명에 달한다. 특정 종목에 혜택이 집중되는 문제와 관련해서도 이야기가 진행됐다. 현역 장병 등 젊은 세대들의 상대적 박탈감과 불공정성에 대해서도 고려해야 한다는 의견이 나왔다.

사진=아시안컵 2027

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최 장관은 "예술·체육요원 병역특례 제도가 우수한 기량을 갖춘 선수와 예술인들의 기량을 유지하고 발전시키는 데 기여한 것은 사실"이라면서도 "국민적으로 문제가 제기되고 있기 때문에 체육계와 예술계 의견을 수렴하고 국방부, 병무청과 협의해서 종합적인 대책을 다시 한번 강구하도록 하겠다"고 말했다.

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BBC는 이와 같은 문체부 국정감사 내용을 전달하면서 한국 스포츠계의 병역특례와 관련된 논란을 상세히 전달했다. 스포츠 선수들에 대한 병역 특례 제도가 몇몇 선수의 안일한 발언으로 축소된다면 마땅히 혜택을 받아야 할 차기 스포츠 꿈나무들이 불이익받는 상황이 나올 수 있다. 이는 곧 한국 스포츠의 퇴보로 이어지는 것은 아닐지 우려의 목소리는 커지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com