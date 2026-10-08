맙소사! 고별전서 '레드카드' 받은 GOAT 메시, 주심의 황당한 의도…"너무 힘들어 잊어버렸다" 동료들의 눈물과 축하

사진=중계영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]리오넬 메시가 국가대표 고별 경기에서 레드카드를 받은 것이 뒤늦게 알려졌다. 메시의 국가대표 마지막 경기를 기념해 주심이 건넨 카드 선물이 화제가 됐다.

영국 더선은 7일(한국시각) '메시가 감동적인 아르헨티나 대표팀 고별 경기에서 페르난도 베하르 주심으로부터 황당한 선물을 받았다'고 보도했다. 메시는 이날 아르헨티나 부에노스 아이레스에서 열린 베냉과의 친선경기에서 페널티킥을 성공시키고, 2골을 어시스트하면서 아르헨티나의 3-0 승리를 이끌었다. 경기 종료 휘슬이 울리자 메시는 동료들과 상대 선수들의 축하를 받았다.

AFP연합뉴스

이번 경기는 메시의 마지막 A매치였다. 베하르 주심도 그와 따뜻하게 악수를 나누고 윙크를 보내며 이 순간에 함께했다. 그러면서 베하르 주심은 메시에게 자신이 사용하던 옐로카드와 레드카드를 건넸다. 어떤 의미로 이를 건넸는지 알 수 없어 팬들에게는 다소 당황스러운 장면으로 남았다. 메시가 은퇴 기념품으로 이 카드들을 보관할지는 본인만이 알 수 있다. 주심은 '축구의 신' 메시의 국가대표 은퇴인 만큼 뭐라도 전달해 주고 싶었던 것으로 보인다.

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Argentina's forward #10 Lionel Messi smiles along with his sons Thiago (L), Mateo (R), and Ciro (C) ahead of the international friendly football match between Argentina and Benin at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on October 6, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

메시는 지난 7월 아르헨티나가 2026 북중미 월드컵 결승에서 스페인에 패한 뒤 은퇴를 결심했다. 그는 8월에 은퇴를 공식 발표했고, 베냉과의 친선경기를 앞두고, 작별 연설을 진행하기도 했다. 이 순간에는 맨체스터 시티의 스타 엔조 페르난데스를 포함한 일부 대표팀 동료들이 눈물을 쏟기도 했다.

메시는 팬들에게 "지금 내 안에는 정말 많은 감정이 지나가고 있다"며 "하고 싶은 말이 정말 많았는데, 지금 너무 힘들어 잊어버렸다"고 말했다. 이어 "자랑스럽고 모든 것에 감사드린다"고 덧붙였다.

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메시는 아르헨티나 대표팀에서 208경기 126골을 기록하며 국가대표 생활을 마무리 지었다. 그는 지난 2022년 카타르 월드컵에서 주장으로 아르헨티나를 월드컵 우승으로 이끌었다. 메시는 축구계 역사상 최다 발롱도르 수상자(8회)이기도 하다. 긴 축구 역사에서 최고의 선수로 불리는 그를 뛰어넘을 선수는 수십 년간 축구계에 등장하지 않을 것이란 전망이 우세하다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com