'디에고 시메오네가 웃는다' 부상자 복귀→아틀레티코 '9번' 전쟁 시작, 알바레즈-데이비드-쇠를로트 '상대에 맞게 골라 쓴다'..'이강인과의 호흡은 누가 최고'

왼쪽부터 쇠를로트, 알바레즈, 데이비드 캡처=스페인 마르카 홈페이지

Atletico Madrid's head coach Diego Simeone smiles before a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Real Madrid in Madrid, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인의 소속 클럽 스페인 아틀레티코 마드리드가 부상자들이 속속 팀 전력에 복귀하고 있다. 특히 최전방 공격수 포지션에 선수들이 가세하면서 디에고 시메오네 감독이 골라 쓸 수 있는 선수 가용 폭이 넓어지고 있다. 이번 시즌 들어 한 경기도 뛰지 못했던 장신 공격수 알렉산데르 쇠를로트(노르웨이)까지 팀 훈련에 완전히 복귀했다.

스페인 매체 마르카는 쇠를로트의 가세로 아틀레티코 '9번(중앙 공격수)' 포지션에 경쟁이 제대로 시작됐다고 보도했다. '임대생' 조너선 데이비드 혼자 이끌다시피 했지만 훌리안 알바레즈가 이번 A매치 차출 기간 아르헨티나 대표팀에서 골맛을 보면서 가파른 상승세를 타고 있다. 게다가 쇠를로트까지 팀 훈련에 복귀하면서 서로 다른 유형의 9번 공격수가 쓸 수 있게 됐다. 이 3명의 공격수 중 누가 이강인과 가장 호흡이 잘 맞을까.

아틀레티코는 오는 10일 알라베스와 라리가 원정 경기를 앞두고 있다. 아틀레티코는 2026~2027시즌 리그 첫 7경기에서 5승1무1패(승점 16)을 거두며 FC바르셀로나(승점 21)에 이어 2위로 A매치 휴식기에 맞았다.

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아틀레티코는 휴식기 동안 쇠를로트와 아데몰라 루크먼이 모두 훈련에 복귀함에 따라 바스크 원정을 앞두고 전력에 힘을 얻게 됐다. 루크먼은 포지션상 최전방, 측면, 공격형 미드필더 등 다양한 곳에 들어갈 수 있는 멀티 공격수다. 노르웨이 대표팀의 핵심인 쇠를로트는 고질적인 근육 부상으로 인해 올 시즌 아직 한 경기도 출전하지 못했다. 하지만 이번 알라베스전에서 출전 시간을 부여받을 가능성이 있다. 루크먼은 부상 예방 차원에서 나이지리아 대표팀에서 조기 소집 해제됐고, 쇠를로트보다 몸 상태가 앞서 있어 출전 가능성이 더 높다.

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone looks on during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 20, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

하지만 중원 자원인 파블로 바리오스는 부상으로 이번에도 결장한다. 이번 A매치 기간 내한했다가 발목에 불편함을 느낀 이강인도 아틀레티코 선수단에 합류했다. 장시간의 비행 등을 감안할 때 알라베스전 선발 출전 여부는 현재로선 물음표다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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