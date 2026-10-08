'아르테타 다음은 바로 중원 키 플레이어' 아스널, 데클란 라이스와 장기 새 계약 합의→주급 사카와 동급 35만파운드 선..'아스널 왕조 구축 과정'

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - September 19, 2026 Arsenal's Declan Rice looks dejected after the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]미켈 아르테타 감독과 4년 연장 계약을 마무리한 EPL 챔피언 아스널이 중원의 핵심인 잉글랜드 국가대표 미드필더 데클란 라이스와도 장기 재계약을 앞두고 있다.

영국 매체 BBC는 지난 2025~2026시즌 22년 만에 EPL 챔피언에 등극한 아스널이 라이스의 미래를 확정하기 위해 나선 가운데, 라이스가 아스널과 새 장기 재계약 체결에 가까워졌다고 8일 보도했다.

BBC에 따르면 중원에서 핵심 역할을 하고 있는 라이스와의 협상은 현재 막바지 단계에 다다랐다. 라이스의 기존 계약은 다음 2027~2028시즌 종료 후 만료될 예정이다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Napoli v Arsenal - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - September 9, 2026 Arsenal's Declan Rice celebrates after the match REUTERS/Guglielmo Mangiapane

만 27세의 라이스는 2023년 7월 웨스트햄에서 1억500만파운드의 이적료에 아스널로 팀을 옮겼다. 그후 그는 아스널에서 150경기 이상 선발 출전하며 핵심 선수로 자리 잡았다. 그는 지난 시즌 아스널이 EPL 정상에 서는 데 크게 공헌했다. 라이스는 현재 주급 24만파운드 정도를 받고 있다고 한다. 그런데 새 연장으로 연봉이 대폭 인상될 예정이다. 주급 약 35만파운드를 받는 부카요 사카와 비슷한 수준이 될 가능성이 높다. 사카는 현재 아스널 선수 중 최고 연봉을 받고 있는 것으로 알려져 있다. 사카는 지난 2월 아스널과 5년 장기 계약을 했다.

앞서 아르테타 감독과 새 계약 연장을 발표한 아스널 구단은 팀의 핵심 자원들과 순차적으로 장기 계약을 진행하고 있다. 아스널 왕조를 구축하기 위한 프로젝트의 과정이라는 분석이 나오고 있다.

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta reacts during the English Premier League football match between Sunderland and Arsenal at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on September 12, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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아스널은 이번 시즌 개막 5경기에서 4승1패로 맨체스티 시티(5승)에 이어 리그 2위를 달리고 있다. 아스널은 10일 리즈 유나이티드와 리그 홈 경기를 갖는다. 라이스는 이번 A매치 차출 기간 동안 잉글랜드 대표팀에 소집됐다가 몸상태가 안 좋아 조기 소집 해제돼 클럽으로 복귀했다. 리즈전 출전 여부는 불투명한 것으로 알려졌다. 토마스 투헬 잉글랜드 대표팀 감독은 최근 라이스를 유럽 최고 미드필더 중 한 명으로 평가했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com