韓 축구 에이스 향한 우려 폭발! 이강인 선발 출전 여부 '발목 상태→피로도에 따라 크게 좌우될 것'

Soccer Football - International friendly - South Korea v Uruguay - Seoul World Cup Stadium, Seoul, South Korea - September 28, 2026 South Korea's Kang-In Lee reacts REUTERS/Kim Soo-Hyeon

(260921) -- MADRID, Sept. 21, 2026 (Xinhua) -- Atletico de Madrid's Lee Kang-In (L) vies with Real Madrid's Kylian Mbappe during a La Liga football match between Atletico de Madrid and Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium in Madrid, Spain, on Sept. 20, 2026. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)의 몸 상태에 스페인이 우려를 표하고 있다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 8일(이하 한국시각) '이강인이 아틀레티코 마드리드 훈련에 복귀할 예정이다. 그는 약 15시간의 비행 끝에 마드리드에 도착할 것으로 보인다. 이강인이 다음 경기에 선발로 나설지는 발목 상태와 피로도에 따라 크게 좌우될 것'이라고 보도했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 10일 스페인 알라바주 비토리아의 에스타디오 데 멘디소로차에서 알라베스와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 치른다. 20여일 간의 A매치 휴식기 이후 첫 경기다.

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Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee controls the ball during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 20, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

아틀레티코 마드리드는 이강인의 몸 상태에 촉각을 곤두세우고 있다. 이강인은 올 시즌을 앞두고 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 그는 리그 7경기에서 2골-1도움을 기록했다. 경기 최우수 선수(MOM)로도 벌써 두 차례나 선정됐다. 8월엔 스페인 프리메라리가 '이달의 골', 9월엔 구단 선정 '이달의 선수'로 뽑혔다. 스페인 현지에선 이강인을 향한 극찬을 쏟아내고 있다.

문제가 발생했다. 발목 부상이다. 이강인은 6일 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선 경기에 선발 출전했다. 4-4-2 포메이션의 오른쪽 날개로 나선 이강인은 후반 시작과 동시에 벤치로 물러났다. 로베르트 모레노 감독은 "전반이 끝나고 불편함이 있어 교체를 요청해서 나오게 됐다"며 "발목에 부상이 생겨서 어쩔 수 없이 경기장에서 빠져나갈 수밖에 없었다"고 했다. 이강인은 "감독님이 잘 배려해주셨다. 첫 경기도 그렇고 마지막 경기도 배려해주셔서 감사한 마음이 크다"며 "오래된 부상이다. 잘 관리하면서 해야 할 것 같다"고 설명했다.

Atletico Madrid's Lee Kang-in tshields the ball from Real Madrid's Aurelien Tchouameni, right, during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Real Madrid in Madrid, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

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이강인은 발목 부상이 심각하지 않다고 전했지만, 우려되는 것은 사실이다. '문도데포르티보'는 '이강인은 우즈베키스탄을 상대로 차분한 경기력을 선보였다. 하프타임에 교체됐는데, 예방 차원의 조치였음이 밝혀졌다. 이강인은 자신의 상태가 괜찮음을 알리고 우려를 불식했다. 그러나 시메오네 감독이 이강인을 선발로 낼 수 있을지는 대표팀에서의 세 경기 및 긴 여정으로 인한 피로도에 따라 크게 좌우될 것'이라고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com