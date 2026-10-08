"과르디올라가 돌아온다" 유죄 판결→벼랑 끝! 맨시티 버팀목 될 것, 떠난 후 첫 홈 방문…우승 박탈, 강등 "나는 여기 있을 것"

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[스포츠조선 김성원 기자]펩 과르디올라 감독이 돌아온다.

과르디올라 감독이 떠난 후 처음으로 맨시티의 안방인 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움을 찾는다. 영국의 'BBC'는 8일(이하 한국시각) '과르디올라 감독이 다음주 파리생제르맹(PSG)과의 챔피언스리그 경기에 참석할 것으로 예상된다. 이 경기는 맨시티가 프리미어리그로부터 제기된 115건의 혐의 중 대부분에 대해 유죄 판결을 받은 이후 처음으로 홈에서 치르는 경기'라고 보도했다.

맨시티는 15일 PSG와 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전을 치른다. 과르디올라 감독은 지난 시즌을 끝으로 맨시티와의 '10년 동행'을 끝냈다.

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그의 자리에는 수석코치로 자신을 보좌했던 엔조 마레스카 전 첼시 감독이 앉아 있다. 마레스카 감독은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 5전 전승을 포함해 새 시즌 공식전에서 7연승을 기록 중이다.

시기가 미묘하다. EPL은 최근 독립위원회가 조사한 맨시티의 보고서를 공식 발표했다. 맨시티는 2009년부터 2018년까지 9년 동안 상업 파트너와 허위 계약을 체결, 비밀리에 8억3000만파운드(약 1조4840억원) 이상을 축구 운영 자금으로 빼돌리는 등 리그 규정을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았다.

EPA 연합뉴스

로이터 연합뉴스

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맨시티는 어떠한 불법도 없었다고 항변하고 있다. 항소도 제기했다. 맨시티는 승점 삭감, 우승 박탈, 프리미어리그 퇴출, 거액의 벌금형을 받을 수 있다. 맨시티는 이 기간 EPL 3회, 리그컵 3회, 커뮤니티실드 1회, FA컵 1회 등 트로피 8개를 들어 올렸다.

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과르디올라 감독도 반발했다. 그는 자신의 SNS를 통해 '전 세계 모든 맨시티 팬들에게 내가 여기 있다는 것을, 그 어느 때보다 더 간절히 알리고 싶다. 나는 언제나, 그리고 앞으로도, 나의 클럽, 구단주이자 회장인 페란 소리아노, 선수들, 스태프, 엔조 마레스카, 그리고 우리만의 소중한 팬 여러분을 항상 지지할 것'이라고 밝혔다.

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그리고 '분명히 말씀드리겠다. 우리는 함께 이 어려움을 극복할 것이다. 여러분 모두를 사랑한다'고 덧붙였다.

과르디올라 감독은 2024년 11월에도 맨시티를 둘러싼 혐의에 대해 언급하며 팀이 강등되더라도 "나는 여기 있을 것"이라고 말했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com