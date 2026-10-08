김민재 날벼락? 기껏 주전 자리 잡았는데 또 방출 위기...'충격 영입설' 바이에른 뮌헨, 토트넘 출신 CB 유망주 관심 "김민재 거취 중요"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨의 선수 영입 계획, 변수는 김민재의 거취다.

영국의 트리뷰나는 7일(한국시각) '바이에른은 루카 부슈코비치를 계속해서 주시하고 있다. 김민재의 거취가 중요한 변수가 될 수 있다'고 보도했다.

트리뷰나는 '김민재의 미래가 매우 중요할 수 있다. 김민재가 내년 여름에 떠난다면 바이에른은 새로운 센터백을 찾을 가능성이 크다. 부슈코비치가 유력한 후보 중 한 명으로 거론되고 있다. 다만 이적은 복잡할 수 있다. 브라이턴은 부슈코비치 영입을 위해 5500만 유로를 지불했고, 매각 압박을 받고 있지 않다. 또한 바이에른 뿐만 아니라 레알 마드리드, 아틀레티코 마드리드, 리버풀까지 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

부슈코비치는 토트넘이 재능을 일찍이 알아보고 영입한 유망주다. 2025~2026시즌을 앞두고 토트넘에 본격적으로 합류한 부슈코비치는 곧바로 분데스리가 함부르크로 임대를 떠났다. 크리스티안 로메로, 미키 판더펜, 케빈 단소 등과의 경쟁이 어렵다고 판단한 선택이었다. 임대는 성공적이었다. 30경기에 출전해 6골, 안정적인 경합 능력과 수비 스킬을 바탕으로 한 수비는 기본이고, 뛰어난 패스와 득점력까지 뽐냈다.

이후 토트넘 데뷔 대신 이적을 택했다. 브라이턴으로 향한 부슈코비치는 곧바로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대에도 완벽 적응했다. 이미 리그 5경기에 선발 출전해 단단한 수비와 함께 브라이턴의 상승세를 이끌었다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 바렐라에게 추가골을 허용한 대한민국 김민재가 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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바이에른은 김민재의 거취에 따라 부슈코비치 영입에 나설 것으로 보인다. 김민재는 2023년 여름 나폴리를 떠나 바이에른 유니폼을 입었다. '레바뮌', 유럽 3대 최고 구단으로 꼽히는 팀 중 하나인 바이에른행은 모두를 놀라게 했다. 다만 나폴리 시절 보여준 괴물 같은 수비력을 맘껏 펼치지는 못했다. 첫 시즌부터 훈련소 여파 등으로 100% 컨디션이 아니었다.

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김민재의 이름값에 어울리는 활약이 부족해지며 입지가 흔들렸다. 이적시장마다 바이에른이 김민재를 매각할 것이라는 소식이 전해졌다. 다만 김민재의 의지는 굳건했다. 바이에른에 남아 자신의 가치를 증명하길 원했다. 그럼에도 상황은 더 어려워졌다. 2025~2026시즌에는 요나단 타의 합류로 기존 주전 자리까지 뺏기며 3옵션으로 물러났다. 하지만 올여름 입지가 바뀌었다. 기대에 부응하는 활약을 이어가며 다시 주전급 선수로 도약 중이다.

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문제는 계약 기간이다. 김민재는 2028년까지 바이에른과 계약 중이다. 내년 여름까지 재계약이 이뤄지지 못한다면 바이에른으로서도 매각이 필요한 상황, 결국 김민재와 현재 진행할 것이라 알려진 재계약 협상이 순조롭지 이뤄지지 못한다면 다시 방출 명단에 오를 가능성이 클 수 있다. 김민재의 거취에 바이에른 차기 시즌 수비진의 구성이 달린 셈이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com