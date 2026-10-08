[오피셜]이명재→이유현→이탈로→클리말라, 9월 '이달의 선수상' 후보 선정…8일부터 팬투표 시작

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[스포츠조선 김성원 기자]이명재(대전), 이유현(강원), 이탈로(제주), 클리말라(서울)가 9월 '이달의 선수상' 후보에 올랐다.

한국프로축구연맹은 9월 'EA SPORTS 이달의 선수상' 후보를 8일 공개했다. K리그1 27라운드~30라운드, 강원과 인천의 22라운드 순연경기를 대상으로 했다.

이명재, 이탈로, 클리말라가 개인 통산 처음으로 '이달의 선수상' 후보에 이름을 올렸다. 이명재는 4경기에 출전해 1골 3도움을 기록했고, 세 차례 라운드 베스트11에 선정됐다. 이탈로는 4경기에서 2골 1도움을 기록했다. 특히 30라운드 강원전에서 결승골을 기록하며 팀의 승리를 이끌었다.

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클리말라는 4경기에 출전해 3골을 기록했다. 29라운드 전북전에서 멀티골을 터뜨렸다. 이유현은 5경기에 출전해 1도움을 올렸다. 28라운드 전북전에서는 예리한 왼발 크로스로 아부달라의 동점골을 도왔다.

'이달의 선수상'은 프로연맹 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(EA)가 함께 매달 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. K리그뿐만 아니라 프리미어리그, 라리가, 분데스리가, 리그앙 등 유럽 주요 리그에서도 수여하고 있다.

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'이달의 선수상'은 프로연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로, 2차 K리그 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(FC 온라인) 유저 투표(15%)를 진행한 후 1, 2차 투표 결과를 합산하여 수상자를 결정한다.

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팬 투표는 8일부터 11일까지 4일간 진행된다. K리그 공식 어플리케이션 'Kick'을 통해 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있다. 같은 기간 진행되는 FC 온라인 유저 투표는 한 아이디당 1회만 참여할 수 있다.

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'이달의 선수상' 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 이달의선수상 패치 부착 혜택이 제공된다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com