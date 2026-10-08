이 무슨 영화같은 서사인가, '축구의 神'의 국대 마지막 어시스트 '메시 후계자'에게 향했다…'3경기 3골' 니코 파스, GOAT와 뜨거운 포옹

Argentina's Nico Paz, left, celebrates with Argentina's Lionel Messi after scoring his side's second goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)

Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his side's third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)

A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)

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[스포츠조선 윤진만 기자]'GOAT' 리오넬 메시(인터 마이애미)의 A매치 '마지막 어시스트'는 마치 후계자에게 스포트라이트를 넘겨주는 셈이 됐다. 이보다 완벽한 서사는 없다.

메시는 7일(한국시각) 아르헨티나 부에노스아이레스의 에스타디오 모누멘탈에서 열린 베냉과의 A매치 친선경기에서 팀이 1-0으로 앞선 후반 16분 감각적인 공간 패스를 니코 파스(코모)에게 찔러넣었고, 공을 잡은 파스가 그림같은 감아차기 슈팅으로 추가골을 갈랐다. 후반 3분 니콜라 오타멘디(리버 플라테)의 득점을 돕기도 했던 메시는 후반 26분 직접 페널티킥으로 쐐기골을 넣으며, 자신의 아르헨티나 국가대표팀 은퇴 경기를 1골 2도움, 3대0 대승으로 장식했다.

메시가 지난 2026년 북중미월드컵을 마치고 21년만에 국가대표팀 은퇴를 선언한 뒤, 아르헨티나 축구계에선 과연 누가 '10번의 무게'를 짊어질 것인지에 관심이 쏠렸다. 아르헨티나 매체 '올레'가 예상한 10번 후보 중엔 파스를 비롯해 프랑코 마스탄투오노(피오렌티나), 티아고 알마다(리버 플라테), 알렉시스 맥 앨리스터(리버풀), 엔조 페르난데스(맨시티), 훌리안 알바레스(아틀레티코 마드리드) 등이 있다.

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이 중 가장 유력한 '넥스트 NO.10'으론 메시의 국대 마지막 어시스트를 받은 플레이메이커 파스가 꼽힌다. 2004년생, 불과 22세의 신성으로 가파른 성장세, 10번 포지션에서 활약하는 창의적인 유형의 플레이메이커, 무엇보다 메시와 같은 왼발잡이라는 점 때문이다. 파스는 세스크 파브레가스 감독이 이끄는 이탈리아 클럽 코모 유니폼을 입고 10번 위치에서 최고의 퍼포먼스를 발휘하고 있다.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Benin - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 6, 2026 Argentina's Nico Paz celebrates scoring their second goal REUTERS/Rodrigo Valle

Argentina's midfielder #18 Nico Paz celebrates after scoring his team's second goal during the international friendly football match between Argentina and Bolivia at Mario Alberto Kempes Stadium in Cordoba, Argentina, on September 30, 2026. (Photo by Diego Lima / AFP)

파스는 메시의 국가대표 은퇴에 포커스가 맞춰진 이번 9~10월 A매치 3연전에서 가장 빛나는 활약을 펼치며 '10번의 자격'을 스스로 증명했다. 2024년 국가대표팀에 데뷔해 이전 11경기에서 1골에 그쳤던 파스는 볼리비아(4대0 승), 부르키나파소(7대0 승), 베냉(3대0 승)을 상대로 3경기 연속골을 폭발했다. 상대한 팀들이 하나같이 상대적 약체였지만, 아르헨티나 국민이 메시에 대한 그리움에 휩싸인 시기에 빛나는 왼발로 새로운 희망을 제시했다.

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클라우디오 타피아 아르헨티나축구협회장의 계획은 메시의 10번을 영구 결번하는 것으로 알려졌지만, 월드컵 무대에선 등번호 1~23번을 달아야 한다는 국제축구연맹(FIFA) 규정에 막혀 앞으로도 10번을 영구 결번하긴 어려울 전망이다. 즉, 누군가는 다음 11월 A매치 때 10번을 물려받아야 한다. 원하든, 원치 않든.

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파스는 베냉전을 마치고 메시를 꼭 껴안고 있는 사진으로 자신의 SNS 프로필을 변경했다. 그는 "어제, 역사상 가장 위대한 선수이자 수년간 우리에게 꿈을 꾸게 하고 경기를 즐기게 해준 선수가 국가대표팀과 작별했다. 당신의 커리어에 작은 부분이나마 함께할 수 있고, 어제와 같은 특별한 순간을 당신 곁에서 경험할 수 있어 영광이었다. 당신 곁에서 함께 보낸 시간에 정말 감사하다. 당신이 얼마나 그리울지 상상조차 할 수 없을 정도"라고 밝혔다. 이제 아르헨티나는 디에고 마라도나 이후의 삶에 적응했듯이, 메시 없는 국대에 익숙해져야 한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com