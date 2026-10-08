'韓 최고 재능' 이강인 발목 부상 현지 우려 폭발→결국 라리가 경기 결장?…"무리한 선발보다는 UEFA 챔스 맨유전에서 활용"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 강우진 기자]스페인 현지에서 이강인의 부상과 관련한 우려가 커지고 있다. 아틀레티코 마드리드에서 중요한 역할을 맡고 있는 이강인인 만큼 부상은 팀에게도 치명적이다.

스페인 매체 '문도 데포르티보'는 8일(한국시각) '이강인은 이날부터 아틀레티코 마드리드 훈련에 복귀하는 선수 중 한 명이 될 예정'이라며 '그는 우즈베키스탄전에서 45분을 소화했고, 경기 후 그의 하프타임 교체가 부상 예방 차원에서 이뤄진 것이라는 사실이 알려졌다'고 보도했다.

스페인 매체 '아스'도 이강인의 몸 상태에 대한 우려를 드러냈다. 매체는 '이강인이 우즈베키스탄과의 대한민국 대표팀 마지막 친선경기에서 팬들을 잠시 놀라게 했지만, 정작 본인이 직접 상황을 크게 우려할 필요가 없다고 밝혔다'고 전했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 이강인이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

로베르트 모레노 한국 대표팀 감독은 이강인 본인이 직접 교체를 요청했다고 밝혔다. 발목 상태가 좋지 않다는 이유에서였다. 이 때문에 소속팀에 복귀한 뒤 이강인이 경기에 나서지 못하는 것이 아니냐는 우려가 컸다. 그러나 이강인이 직접 기자회견에서 자신의 상태가 괜찮다고 말하면서 팬들을 안심시켰다.

이강인은 "심각한 부상은 아니다. 계속 상태가 좋지 않았다"며 "오래된 부상이라 잘 관리해야 한다. 감독님께서 첫 경기부터 마지막 경기까지 배려해 주셔서 감사하다"고 말했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 부상으로 후반전에 빠진 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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이강인의 발목 문제는 이번 A매치 기간 발생한 것이 아니라 기존에 있던 부상이 재발한 것으로 보인다. 결국 이강인이 다음 소속팀 경기에서 출전할 수 있을지는 디에고 시메오네 아틀레티코 감독의 결정에 달렸다. 아틀레티코는 오는 10일 알라베스와의 리그 경기를 앞두고 있다. 이강인은 소속팀에 합류해 훈련을 진행하면서 몸 상태를 체크할 예정이다. 아틀레티코는 바르셀로나와 리그 선두 경쟁을 이어가고 있어 한 경기 한 경기가 중요한 상황이다.

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문도 데포르티보는 '이강인의 출전 여부는 상당 부분 발목 상태와 피로도에 달려 있다'며 '그는 한국 대표팀에서 세 경기를 치른 데다, 마드리드로 돌아오면서 장시간 비행 일정을 소화했다'고 전했다.

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아스는 '아틀레티코 코칭스태프는 이강인의 상태를 지켜본 뒤 선발 출전이 가능한 상태인지 판단할 예정'이라며 '또한 무리하게 선발로 내보내기보다는 그를 아껴두고 오는 14일 UEFA 챔피언스리그 맨체스터 유나이티드와의 경기에 활용하는 방안도 고려할 수 있다'고 주장했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com