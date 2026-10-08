'사분오열' 한국 축구, 12월 30일 일본 적지서 한일전 펼칠까…日 "아시안컵 참가국과 친선경기 협상 중"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 윤진만 기자]축구팬이 손꼽아 기다리는 한-일 라이벌전이 펼쳐질 수 있을까.

일본 축구 전문매체 '풋볼존'은 8일, "일본 축구대표팀이 연말 친선경기를 추진하고 있다. 아시안컵을 앞두고 펼치는 귀중한 실전 기회이자 모리야스 하지메 감독의 국내 고별전이 될 수 있다"라고 보도했다.

이 매체에 따르면, 모리야스호는 내년 1월 7일 사우디아라비아에서 개막하는 2027년 아시안컵에 대비해 12월 26일부터 31일까지 국내 소집 훈련을 계획하고 있다. 이 기간에 대회 전 실전 감각을 익히고 최종 점검을 하기 위해 스파링 매치를 치를 예정이다.

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개최지로는 오사카의 파나소닉 스타디움 스이타가 유력 후보로 꼽힌다. '풋볼존'은 "상대팀은 아직 확정되지 않았으나, 아시안컵 참가국을 대상으로 협상이 진행 중인 것으로 알려졌다"라고 전했다.

아시안컵에 참가하는 24개국 중엔 대한민국도 있다. 한국은 아직 11월 A매치 일정도 발표하지 않았다. 사우디아라비아 등 중동으로 떠나 중동팀을 상대로 2연전을 세울 계획만 세워놓은 상태. 아직 아시안컵을 이끌 감독도 정해지지 않았다. 일본은 11월 싱가포르에서 브라질, 파라과이와 맞대결이 확정됐다. 모리야스 감독이 아시안컵까지 맡고 지휘봉을 내려놓는다.

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한국과 일본은 메이저대회 직전에 친선경기를 펼친 기억이 있다. 지난 2010년 5월, 일본 사이타마에서 맞붙어 당시 한국이 박지성 박주영의 연속골로 2대0 승리했다. 2010년 남아공월드컵에서 한국 역사상 첫 원정 월드컵 16강의 발판이 됐다. 박지성의 산책 세리머니가 펼쳐진 경기로 잘 알려졌다.

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양국은 2011년 8월 삿포로에서 열린 친선경기(일본 3대0 승)를 끝으로 15년 넘게 '1군 스쿼드'간에 맞대결을 펼친 적이 없다. 통산 전적에선 한국이 42승23무17패로 앞서지만, 최근 맞대결에선 한국이 3연패 중이다.

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유럽파가 주축을 이룬 한국이 대회 전 일본 원정길에 오르는 선택을 내릴지는 미지수다. 한국은 지난 2024년 카타르아시안컵을 앞두고 1월 3일 아랍에미리트에서 소집해 약 일주일간 사전 훈련을 진행한 뒤, 본 대회에 돌입했다. 1월 6일 이라크와 최종 모의고사 친선경기를 펼쳐 1대0으로 승리했다.

1960년 마지막 우승 이후 67년만의 아시안컵 제패를 노리는 한국은 아시안컵 조별리그 E조에 속해 예멘, 베트남, 아랍에미리트를 차례로 상대한다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com