이강인 부상? 절대 안돼...아틀레티코 초비상, 하지만 혹사 강행 없다 "상태 보고 판단"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]아틀레티코 마드리드는 이강인의 부상을 예의주시하고 있다.

이강인은 지난 6일 부상을 호소했다. 이날 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국은 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선 경기에서 손흥민과 오세훈의 연속 득점을 앞세워 2대0으로 이겼다.

오른쪽 윙어로 선발 출격한 이강인은 기대만큼의 활약을 보여주지 못했다. 평소보다도 몸이 무거워 보였다. 심지어 전반전만 뛰고 송민규로 교체됐다. 이유는 부상 때문이었다. 모레노 감독은 전반 45분 뒤 교체한 이강인을 두고 "전반전 끝나고 불편함이 있어서 본인이 교체를 요청했다"며 이유를 밝혔다.

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이어 "의심할 여지 없이 대한민국을 사랑하는 선수다. 노력을 많이 했으나 발목에 부상이 생겨서 어쩔 수 없이 빠져나와야 하는 상황이 나왔다. 스페인 탑급의 레벨에서 좋은 모습을 보이고 있다. 그런 선수를 보유하고 있다는 점이 자랑스럽다. 쉽지는 않다. 잘하는 선수는 기대치가 높아져서 만족시키는 것이 쉽지 않다. 잘하고 있고 앞으로도 잘할 것이다. 자신의 역할을 잘해준다면 대표팀이 요구하는 레벨에 도달할 수 있을 것으로 생각한다"고 덧붙였다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 이강인이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이강인은 직접 자신의 상태에 대해서 밝혔다. "감독님이 잘 배려해주셨다. 첫 경기도 그렇고 마지막 경기도 배려해주셔서 감사한 마음이 크다"며 "오래된 부상이다. 잘 관리하면서 해야 할 것 같다"고 언급했다. 이강인은 1차전이었던 에콰도르전에서도 휴식 차원에서 경기를 뛰지 않은 바 있다. A매치 합류 전부터 발목 상태가 정상이 아니었던 셈이다. 관리하면서 경기를 뛰었지만 우즈베키스탄전에서 결국 부하가 온 모양이다.

이강인의 부상으로 아틀레티코는 비상이 걸렸다. 아틀레티코는 오는 10일 알라베스와 스페인 프리메라라가 경기를 앞두고 있는 상황. 1위 바르셀로나 추격을 위해서는 반드시 잡아야 하는 경기다. 이강인이 부상으로 뛰지 못한다면 딱히 대체할 선수가 없는 아틀레티코의 현실이다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

그럼에도 불구하고, 아틀레티코는 이강인을 무리해서 기용하지 않을 계획이다. 스페인 매체 아스는 '이강인은 우즈베키스탄과의 한국 대표팀 직전 친선경기에서 약간의 불안감을 안겼지만, 선수 본인이 직접 사태를 진화했다. 발목 통증이 완전히 가라앉기를 기다리며, 이 아시아 출신 선수는 목요일 아틀레티코 훈련에 복귀할 예정이다. 선수 측근에서도 현재 상황에 대해 절대적인 안심을 전하고 있다'고 전했다.

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이어 '이강인은 알라베스 원정 경기를 앞두고 컨디션을 끌어올리기 위한 두어 차례의 훈련 세션을 소화할 예정이다. 코칭스태프는 그의 선발 출전 여부를 평가하여 결정하거나, 다가오는 맨체스터 유나이티드와의 유럽챔피언스리그 경기를 위해 아껴둘지 저울질할 것'이라며 구단의 계획을 알렸다.