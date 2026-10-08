[단독]FIFA, K-축구혁신위 활동 사실상 일시 정지 요청→KFA, 회의록 등 자료 일체 요구…AFC 공동 명의 공문 단독 입수

질의에 답하는 정몽규 전 대한축구협회장 (서울=연합뉴스) 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 [국회사진기자단]

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[스포츠조선 김성원 기자]분위기가 심상치 않다. 우려가 현실이 되고 있다.

국제축구연맹(FIFA)이 정부 주도로 출범한 K-축구혁신위원회 활동을 사실상 일시 정지시켰다. 스포츠조선은 FIFA와 아시아축구연맹(FIFA)이 공동명의로 대한축구협회(KFA)에 보낸 공문을 8일 단독 입수했다. 'Situation of the Korean Football Association(대한축구협회의 상황)'을 표제로 6일 발송한 공문이다. 엘칸 마마도프 FIFA 회원협회 국장과 바히드 카르다니 AFC 부사무총장 명의다.

공문에 따르면 KFA는 FIFA, AFC와 일련의 상황을 놓고 지난달 30일 화상회의를 개최했다. 7월 출범한 K-혁신위가 KFA에 권고한 내용에 대한 논의가 있었다. 그러면서 추가 자료를 요청했다.

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FIFA는 K-축구혁신위 회의록을 비롯해 KFA와 주고받은 문서와 통신 등 관련 자료 일체를 요구했다. 또 K-축구혁신위가 권고한 선거 제도 개편에 따른 KFA가 준비 중인 새로운 선거 관련 규정, 대한올림픽위원회(KSOC) 규정 등도 요청했다. 자료 제출 시한은 11일로 못박았다.

FIFA는 '문서와 정보의 검토가 완료될 때까지 개혁 과정과 관련해 KFA의 추가 조치나 결정을 자제하도록 요구한다'고 강조했다. FIFA와 AFC의 정관과 규정에 근거, 신중히 평가할 시간을 확보하기 위해서다. KFA를 향한 K-혁신위의 어떤 권고도 받아들여서는 안 된다는 일종의 경고다.

AFP 연합뉴스

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FIFA와 AFC는 지난 8월 '정몽규 전 회장의 사임 이후 선거 제도 변화 및 선거 진행 상황과 이를 중심으로 한 주요 현안'에 대한 보고서 등을 KFA에 이미 요청한 바 있다. FIFA는 당초 지난달 한국을 찾아 현장 조사를 진행하기로 했지만 연기했다.

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FIFA는 축구의 정치 개입을 극도로 경계한다. 정관 14조 1항 '회원단체의 의무' 중 (i), 19조 1항 '회원 협회의 독립성' AFC 정관 15조 4항에 해당하는 '각 협회는 독립적으로 운영되어야 하며 제3자가 지나치게 영향력을 행사하면 안된다'는 조항을 명시했다. '제3자'란 정부, 의회, 정당 등 정치 사회적 영향력을 행사하는 곳을 통칭하는 것이다.

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'제3자 개입'으로 판단될 경우 KFA는 자격정지, 대표팀 및 클럽의 국제대회 출전 제한, 타 회원국 협회와 교류 제한, 각종 개발사업 및 교육 프로그램, 지원금 중단 등의 징계를 받을 수 있다. 월드컵 출전은 물론 해외 이적 등 모든 활동이 금지될 수 있다.

혁신위는 6차례 회의를 통해 차기 KFA 선거제도와 선거인단 구성, 대한체육회 규정 개정 등 선거 관련 제도 개선을 논의했다. 7차 회의를 겸한 경청회는 유소년 선수 육성 방안에 포커스를 맞췄다. 이후 회의가 열리지 않고 있는 것으로 알려졌다.

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FIFA는 또 KFA 고유권한인 국가대표팀 감독 선임을 놓고 정 회장을 비롯해 이임생 전 기술총괄이사, 김정배 전 상근부회장 등 수뇌부가 검찰에 송치된 것에 대해서도 크게 우려하고 있다고 한다.

정 회장은 지난달 22일 경찰의 불구속 송치 결정에 즉각 유감의 뜻을 표명한 바 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com