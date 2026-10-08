제 분수 알고 기어코 이강인 곁 떠난다!…알바레스, 아스널 이적 가닥→홀란에 '푹' 빠진 바르셀로나 영향

훌리안 알바레스. 사진=쿠리오시다데스 PL

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드의 공격수 훌리안 알바레스가 아스널 이적으로 마음을 먹었다는 보도가 나왔다. 같은 소속팀의 한국 선수 이강인과의 결별이 유력해 보인다.

영국 팀토크는 8일(한국시각) '아틀레티코의 공격수 알바레스가 2027년 아스널 이적에 마음을 열었다'고 보도했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Anfield, Liverpool, Britain - September 8, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

알바레스는 지난여름 아스널의 최우선 영입 대상으로 떠올랐다. 아스널은 그를 영입하기 위해 1억5000만유로(약 2240억원)를 지불할 준비가 돼 있었다. 실제로 성사됐다면 알바레스는 아스널 역사상 가장 비싼 선수가 됐을 것이다. 아틀레티코는 해당 금액에 알바레스 매각 의사가 있었지만, 그는 바르셀로나 이적을 간절히 비랐다. 결국 알바레스는 아스널의 영입 제안을 거절했고, 미켈 아르테타 감독의 전화마저 그의 마음을 바꾸지 못했다.

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이후 알바레스는 아틀레티코에 잔류했고, 이번 시즌 초반 부진한 모습을 보이고 있다. 엘링 홀란이 바르셀로나의 최우선 타깃으로까지 떠오르면서 알바레스의 꿈은 좌절될 위기에 있다. 맨시티가 재정 관련 비위로 강등이라는 중징계를 받게 될 경우, 홀란은 바르셀로나 또는 레알 마드리드 이적을 선호하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 알바레스는 자신이 꿈꿔왔던 바르셀로나 이적이 결국 실현되지 않을 수 있다는 사실을 깨달았다고 한다.

AFP연합뉴스

결국 알바레스는 현실에 안주하는 선택을 할 것으로 보인다. 아틀레티코에서 탈출할 수 있는 유일한 행선지를 아스널로 본 것이다. 아스널도 이를 인지하고, 그의 영입을 위해 다시 한번 적극적인 공세에 나설 준비를 하고 있다. 또한 이적료 부담을 낮추기 위해 협상 과정에서 에단 은와네리와 노니 마두에케, 그리고 빅토르 요케레스 등을 트레이드 카드로 활용할 생각도 하고 있는 것으로 알려졌다. 이르면 내년 1월 알바레스의 이적이 이뤄질 것이란 전망이 나오고 있다. 아틀레티코 입장에서도 마음이 떠난 알바레스를 비싼 가격에 매각하는 것은 만족할만한 거래다. 아스널에 있는 유망한 공격수들을 데려오는 것도 필요한 선택지다. 아틀레티코는 지난 여름 이적시장에서 대대적인 보강을 이뤘지만, 라리가 우승 경쟁과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 일정을 모두 소화하기 위해서 여전히 공격 자원의 충원이 필요한 상태다. 내년 겨울 이적시장에서 아틀레티코와 알바레스 모두 '윈윈'하는 결과물을 도출할 수 있을지 기대를 모은다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com