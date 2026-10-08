[오피셜] '이럴 수가' 위기의 한국 아시아 4등, '최강' 일본과 더 벌어져...당분간 추격 불가, FIFA 포인트 122점 차이

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]일본이 아시아 최강으로서의 입지를 더욱 다졌다.

국제축구연맹(FIFA)은 7일(한국시각) 남자 축구 랭킹을 최신화해 발표했다. 17위를 유지한 일본이 아시아 1위를 지킨 가운데, 한국은 33위로 아시아 4번째였다.

한국 축구의 FIFA 랭킹은 올해 들어 하락이 극심하다. 2026년 1월 22위였던 한국은 10월 현재 32위까지 내려앉았다. 1년도 채 되지 않아 10계단이 떨어진 셈이다.

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하락은 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 올해 4월 3계단이 떨어져 25위가 됐고, 이후 2026년 북중미 월드컵에서의 실패가 결정타가 됐다. 충격적인 조별리그 탈락으로 랭킹이 7계단이나 추락하며 현재의 32위에 이르렀다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 손흥민, 오세훈과 악수하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

모레노 감독 부임으로 관심이 모였던 이번 A매치 기간에도 반등은 미미했다. 모레노 감독의 데뷔전잉었던 에콰도르전에서 3대0 승리로 5.32점을 얻었으나, 우루과이에 1대4로 대패하고 베네수엘라와 0대0으로 비기면서 5.26점을 잃었다. 마지막 경기였던 우즈베키스탄전 2대0 승리로 3.70점을 얻어 한국은 1562.49점을 기록 중이다.

9~10월 A매치 최대 수혜국은 일본이었다. 일본은 한국과 대부분 비슷한 상대를 만나 다른 성과를 냈다. 우루과이전(3대1) 승리, 베네수엘라전(2대1) 승리, 에콰도르전(0대0) 승부차기 승리, 뉴질랜드전(2대1) 승리로 랭킹 포인트에서 11점 이상을 획득했다. 순위는 17위를 유지했지만 랭킹 포인트 1684.75점으로 1700점을 바라볼 수 있는 유일한 아시아 국가가 됐다. 한국과는 120점 이상 격차를 벌렸다.

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AP연합뉴스

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2승1무1패로 한국이 9~10월을 보내는 사이, 아시아 3위인 호주와의 격차는 더 벌어졌다. 기존 28위였던 호주는 이번 A매치 기간 동안 브라질과의 2연전에서 1대1 무승부, 2대4 패배를 기록했다. 호주도 랭킹 포인트가 더 낮아졌지만 26위로 2계단 상승했다. 호주보다 위에 있던 나라인 나이지리아와 튀르키예가 알아서 내려오며 덕을 봤다.

아시아에서 2번째 FIFA 랭킹이 높은 이란은 22위에서 23위로 소폭 내려왔다. 순위는 한 단계 내려왔지만 이란은 랭킹 포인트에서 크게 손해를 봤다. 우즈베키스탄전 1대3 패배에 이어 러시아한테도 0대2로 무너지며 포인트가 12점 넘게 깎였다.