'다음은 랭킹 100위 아래로 떨어진다' 중국 팬들의 실망→포기 수준 도달, 中 FIFA랭킹 96위 추락..'10년 만의 최악, 아시아 국가 중 15위'

중구 축구 대표팀 샤오자이 감독 캡처=중국 소후닷컴 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]'이제 100위 아래로 떨어질 것 같다.' '결국 아무 것도 얻지 못했다. 해체하자.' '매일 꾸중을 들어도 축구를 제대로 할 수 없을 거 같다.'

중국 남자축구가 최신 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 96위로 추락한 것에 대해 중국 현지 팬들이 이런 반응을 보였다. 이제 충격과 실망을 넘어 거의 포기 수준이다. 얼마 지나지 않아 FIFA 랭킹 100위 밖으로 밀려나는 시간이 올 것을 앞서 자조하는 식이다.

중국과 팔레스타인의 친선 경기 모습 캡처=팔레스타인 축구협회 SNS

중국은 최근 A매치 기간에 총 4번의 친선경기에서 1승3패를 기록했다. 몰디브를 제압한 후 벌어진 뉴질랜드전, 팔레스타인전 그리고 타지키스탄전에서 연달아 패했다. 뉴질랜드전은 3골차, 팔레스타인에는 충격적인 5골차로 무너졌다. 지난 3경기에서 단 한골도 넣지 못하며 총 9실점했다. 타지키스탄에는 0대1로 졌다.

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8일 현재 중국의 FIFA랭킹은 96위다. 4경기를 하기 전 91위에서 5계단 추락해 96위까지 밀려났다. 중국 포털 소후닷컴에 따르면 2016년 3월 이후 가장 낮은 랭킹이다. 중국은 현재 아시아(AFC 회원국) 기준 15위다. 전문가들은 "중국의 지금 같은 경기력과 랭킹이라면 FIFA가 월드컵 본선 진출국을 현재 48개국에서 더 늘려도 아시아 예선 통과를 장담하기 어렵다"고 평가했다. 이번 친선경기에서 중국을 박살낸 팔레스타인이 92위로 중국 보다 앞섰다. 태국은 93위다. 아시아 국가 중에선 일본이 17위로 가장 높다.

중국은 홈에서 팔레스타인에 5골차 대패를 당했다. 캡처=팔레스타인 축구협회 SNS

북중미월드컵 챔피언 스페인이 랭킹 1위를 사수했다. 그들은 이번 A매치 기간 동안 4전 전승을 달렸다. 2위는 리오넬 메시가 대표팀 은퇴 경기를 치른 아르헨티나이고, 3위는 프랑스다. 4위는 잉글랜드이고, 5위는 포르투갈이다. 이번 대표팀 소집 기간 중 감독과의 불화로 크리스티아누 호날두가 캠프를 이탈했던 포르투갈은 랭킹이 5위로 상승했다. 호날두가 빠진 포르투갈은 덴마크와 노르웨이를 연파했다. 6위부터는 브라질, 모로코, 벨기에, 네덜란드, 멕시코 순이다.

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한국은 랭킹 32위로 아시아 국가 중 일본, 이란(23위), 호주(26위) 다음이다. 모레노 임시 감독이 이끈 한국 A대표팀은 이번 A매치 기간 4경기서 2승1무1패를 기록했다. 에콰도르(3대0) 우즈베키스탄(1대))을 잡았고, 베네수엘라와 무득점으로 비겼고, 우루과이에 1대4로 졌다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com