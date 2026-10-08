선수는 안 간다는데…김민재의 뮌헨, 통큰 베팅 현실화? 그런데 '의외의 팀'이 변수

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[스포츠조선 박상경 기자] 김민재의 소속팀 바이에른 뮌헨(독일)이 다니 올모(FC바르셀로나) 영입을 추진 중이라는 소식이 전해졌다.

독일 매체 푸스발뉴스는 8일(한국시각) '겨울 이적시장에서 공격 라인 강화를 노리고 있는 뮌헨이 올모에 관심을 보이고 있다'며 '9000만유로(약 1438억원) 이상의 오퍼를 준비 중'이라고 전했다.

올모는 올 시즌 바르셀로나에서 선발로 3경기에 나선 게 전부다. 페르민 로페스가 개막전 포함 6경기 4골로 좋은 모습을 보여주면서 자연스럽게 출전 시간이 줄어들었다. 지난 두 시즌 동안 바르셀로나에서 주전으로 활약하며 라리가 2연패에 공헌했던 올모 입장에선 결코 달가운 상황이 아니다.

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이런 가운데 뮌헨이 손을 뻗치는 모양새다. 뱅상 콤파니 감독이 공격진 강화에 대한 의욕을 드러내면서 라이프치히 시절 좋은 모습을 보여줬던 올모를 높게 평가한다는 소식이 나왔다. 자금력 면에서는 잉글랜드 프리미어리그 구단에 뒤쳐지지 않는 뮌헨이 이에 화답하는 모양새다.

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올모는 앞서 바르셀로나에서의 생활에 만족한다는 의견을 드러냈다. 그와 2030년까지 계약된 바르셀로나가 책정한 바이아웃은 5억유로에 달한다. 올모나 바르사 모두 당장 결별을 떠올릴 만한 상황은 아니다. 그러나 계속 출전시간이 줄어드는 상황이 이어진다면 올모의 생각도 바뀔 가능성은 배제할 수 없다.

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올모에게 관심을 보이는 팀은 뮌헨 뿐만이 아니다. 독일 현지 매체들은 뮌헨 외에도 맨체스터 유나이티드, 맨체스터 시티, 아스널, 첼시 등 프리미어리그 팀들도 올모 영입에 관심을 보이고 있다고 전한 바 있다.

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또 다른 변수도 있다. 유럽 이적시장을 전하는 에크렘 코누르는 '사우디아라비아 프리미어리그 알 힐랄, 알 카드시야도 올모를 주시 중'이라고 전했다. 물론 이들이 앞서 거론된 유럽 내 빅클럽보다 경쟁 우위에 있다고 보긴 어렵다. 그러나 유럽-남미 빅클럽 선수 영입에 아낌없이 돈을 쏟는 이들이 실제로 움직이고 바르사의 관심을 끈다면, 올모의 미래는 예상 밖의 상황으로 흘러갈 수도 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com