'포르투갈 팬들도 돌아섰다' 여론 조사 70% 이상 "호날두, 대표팀 복귀해선 안 된다"→"캠프 이탈에 상응한 징계를 받아야 한다"

(FILES) Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo warms up ahead of the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. Cristiano Ronaldo opens door for Portugal return, apologises for walk-out, AFP reports on October 6, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

FILE PHOTO: Soccer Football - Nations League - Group A4 - Norway v Portugal - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - September 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo on the substitutes bench before the match Lise Aserud/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY./File Photo

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[스포츠조선 노주환 기자]포르투갈 축구 팬들의 상당수가 레전드 크리스티아누 호날두(알 나스르)의 대표팀 캠프 이탈에 크게 실망한 것으로 드러났다. 한 매체의 여론조사에서 응답자의 70% 이상이 호날두의 대표팀 복귀는 안 된다는 부정적인 의견을 보였다.

포르투갈 매체 '아 볼라'가 호날두의 대표팀 내 미래에 대한 인터넷 투표를 진행한 결과, 70%가 넘는 팬들이 호날두가 대표팀 캠프 이탈에 상응하는 징계를 받아야 하며 또 다시는 국가대표팀에 복귀해서는 안 된다는 반응을 보였다고 8일 보도했다.

이번 인터넷 투표에는 총 2만5000명이 참가했다고 한다. 이 중 70% 이상이 호날두에게 이탈에 대한 처벌을 내려야 하며, 또 대표팀에 복귀할 자격을 갖추지 못했다는 항목에 투표했다. 이어 14%는 '이 일이 며칠 지나지 않아 아무 일도 없었던 것처럼 다시 평소대로 회복될 것이다'라고 답했다.

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(FILES) Portugal's forward Cristiano Ronaldo is pictured before the international friendly football match between Portugal and Nigeria at Magalhaes Pessoa Stadium in Leiria, on June 10, 2026. Cristiano Ronaldo opens door for Portugal return, apologises for walk-out, AFP reports on October 6, 2026. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)

만 41세의 캡틴 호날두는 노르웨이전에서 결장한 후 덴마크전 선발 명단에서도 제외된다는 사실을 알고 지난 1일 대표팀의 코펜하겐 캠프를 떠났다. 포르투갈축구협회장이 만류했지만 거의 일방적인 통보 이후 캠프를 떠나 전용기를 타고 스페인 마드리드로 떠났다. 호날두가 빠진 포르투갈은 이후 벌어진 덴마크전과 노르웨이전을 연달아 승리했다. 호날두가 없는 대표팀은 큰 문제 없이 잘 돌아갔다. 경기 내용과 결과가 훌륭했다.

Soccer Football - Nations League - Group A4 - Portugal v Norway - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - October 4, 2026 Portugal coach Jorge Jesus before the match REUTERS/Rodrigo Antunes

호날두는 8일 SNS에 올린 장문의 성명서를 통해 자신의 입장을 설명했다. 골자는 세가지다. 그는 "호르헤 헤수스 감독이 나와의 약속을 어겼다. 대표팀을 이탈한 것에 대해 처벌받아 마땅하다. 국가대표팀을 은퇴하지 않는다"며 대표팀 동료와 포르투갈 국민들에게 사과를 전했다. 그동안 포르투갈 축구팬들은 레전드 호날두에게 절대적인 신뢰를 보냈다. 그러나 이번 대표팀 캠프 이탈로 호날두에 대한 신뢰가 상당 부분 깨진 것으로 보인다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com