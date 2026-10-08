'충격 실태' 배부른 국대들과 비교되는 '일당 10달러' 국가대표 축구선수들…"'경기당 1만 달러' 유혹에 승부조작 가담" 축구계 발칵

출처=살라반 유나이티드 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시아 무대에서 충격적인 승부조작 사태가 발생했다.

영국 일간 '가디언'은 8일(한국시각), 라오스 축구대표팀 윙어 수카파찬 루안탈라(살라반 유나이티드)가 2026년 아세안 챔피언십 기간 중 승부조작에 가담한 혐의로 경찰에 체포됐다고 보도했다. 그는 베트남 출신으로 추정되는 도박 조직을 대신해 경기 승부조작을 조직하는 데 일조한 혐의를 받았다. 구체적으론 다른 선수에게 지시를 내리고 사건 관련자들 사이를 연결하는 역할을 맡은 것으로 전해졌다.

라오스 대표팀 관계자에 따르면, 8월 초 동남아시아 국가간 대회인 아세안 챔피언십의 마지막 경기 미얀마전을 마치고 돌아온 라오스 대표팀 선수 몇 명이 경찰 조사를 받은 후 체포됐다. 라오스축구협회(LFF), 라오스 경찰은 공식적으로 선수 체포 사실을 확인해주지 않았으나, 루안탈라가 구금 상태인 것을 확인했다고 '가디언'은 전했다.

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당시 라오스는 태국(0대5 패), 말레이시아(0대4 패), 필리핀(1대4 패), 미얀마(2대7 패)에 모두 3골차 이상 대패했다. 불과 2년 전만 해도 FIFA 랭킹이 훨씬 높은 인도네시아, 필리핀을 상대로 깜짝 무승부를 거뒀던 팀이 급격하게 무너져내렸다.

라오스가 승부조작 스캔들에 휘말린 건 이번이 처음이 아니다. 아시아축구연맹(AFC)은 지난 2017년 홍콩과의 A매치 결과를 조작하려 (범죄 조직과)공모한 혐의로 티폰엑사이 인타봉사에게 2020년 영구 제명 징계를 내렸다.

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'가디언'은 AFC의 징계 이후로도 선수와 관련된 승부조작 문제가 계속해서 발생했다고 전했다. 이 매체는 익명을 요구한 한 사건 관계자의 말을 빌려 "작년까지만 해도 선수들은 국가대표팀에 합류하면 하루 10달러(약 1만3400원)를 받았다"라고 말했다. 이 관계자는 한 국가대표 선수가 그에게 경기당 1만달러(약 1340만원)를 받고 세 차례 승부조작에 가담한 사실을 털어놓았다고 말하기도 했다.

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이 소식통은 '가디언'에 승부조작 문제가 라오스 축구 전반에 악영향을 미쳤으며, 그 결과 베테랑 선수들이 대거 대표팀을 떠나고 그 자리를 어린 선수가 채웠다고 말했다. 그들이 승부조작의 그늘에서 벗어나 나라를 대표하려면 지금보다 훨씬 더 나은 대우를 해줘야 한다고 덧붙였다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com