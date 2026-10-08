韓 축구 날벼락! '축구화 패대기'→'우즈베키스탄전 완전 OUT'…김민재 상태 심각 '바이에른 뮌헨, 피로 누적 KIM 제외'

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김가을 기자]김민재(바이에른 뮌헨)의 몸 상태가 심상치 않은 모습이다.

독일의 '앱솔루트풋볼'은 6일(이하 한국시각) '바이에른 뮌헨이 A매치 휴식기 이후 고된 일정을 앞두고 있다. 이에 맞춰 특별한 환경에서 훈련을 진행하고 있다. 훈련장에 대규모의 새로운 사생활 보호용 가림막 시스템을 설치했다. 외부 시선에서 완전히 차단할 수 있게 됐다. A대표팀에 다녀온 핵심 선수들은 팀 훈련에 합류할 예정이다. 자말 무시알라(근육 파열)와 김민재(피로 누적)를 제외한 모든 선수가 건강한 상태다. 이들 모두의 활약이 10월 일정에서 절실히 필요하다'고 보도했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

김민재는 9~10월 이어진 A매치 4연전에 부름을 받았다. 에콰도르(3대0 승)-우루과이(1대4 패)-베네수엘라(0대0 무)와의 1~3차전에 모두 선발로 나섰다. 하지만 김민재는 베네수엘라전 후반 교체 됐고, 벤치에서 축구화를 벗어 던졌다. 경기 뒤엔 "개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다. 팀 수준을 올리기 위해선 모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말했다. 이후 그는 모습을 감췄다. 김민재는 부상으로 개별 훈련을 진행했다. 우즈베키스탄과의 경기를 앞두고 대표팀 관계자는 "김민재는 이틀 연속 따로 회복훈련을 했다. 큰 부상이 있어 소집 해제될 정도는 아니다. 하지만 그동안 치른 경기가 많아 피로가 쌓인 듯하다"고 설명했다. 실제로 김민재는 우즈베키스탄(2대0 승)과의 경기엔 완전 제외됐다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

한편, 바이에른 뮌헨은 10일 독일 바이에른주 아우크스부르크의 WWK 아레나에서 아우크스부르크와 2026~2027시즌 독일 분데스리가 원정 경기를 치른다. 바이에른 뮌헨은 개막 4경기에서 3승1무(승점 10)를 기록하며 2위에 자리했다. 아우크스부르크는 2승1무1패(승점 7)로 4위에 위치했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com