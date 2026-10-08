'파격의 공개 저격' 김병지, 박문성-박동희 고소 관련 추가 입장 발표 "압력에 굴복하지 않겠다...법원 판단 받아야"

사진캡쳐=꽁병지TV

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[스포츠조선 김대식 기자]김병지 강원FC 대표이사가 법적 대응을 이어가겠다는 입장을 밝혔다.

김 대표이사는 8인 개인 SNS를 통해 "박문성 씨와 박동희 씨에 대한 법적 대응의 진행 경과와 제 입장을 말씀드린다"며 입장을 올렸다.

그는 "제기된 의혹에 관하여 자료를 공개하고 해명해 왔다. 인정하고 사과할 부분은 공개적으로 사과했다. 그러나 사실과 다른 주장까지 받아들일 수는 없기에 법적 절차를 진행하고 있다"고 설명했다.

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이어 "언론중재위원회에 신청한 사건의 절차에 따라 더게이트는 지난 10월 2일 정정보도를 게재했다. 이와 별개로 박문성 씨에게 제기한 불법행위에 기한 손해배상청구 사건, 박동희 씨에게 제기한 정보통신망법 위반 명예훼손 혐의 형사고소 사건이 진행 중"이라고 언급했다.

김 대표이사는 지난달 8월 개인 유튜브 채널을 통해서 박 위원과 박 기자를 향해 법적 대응을 하겠다는 입장을 발표한 바 있다. 당시 그는 "제가 칸쿤에 가지도 않았는데, 칸쿤에 간 사람처럼 칸쿤에 외유를 간 사람처럼 이야기가 되고 있다. 또 과거 얘기들이 합쳐져서 가족들이 마치 사적으로 공적 자금을 운영했거나 특혜를 받은 사람처럼 영상에 많이 나오고 있다"며 "잘못한 부분이 있다면 책임질 부분은 책임지고 사과하겠다. 그러나 사실이 아닌 내용, 서로 무관한 사건들을 연결해 저와 제 가족을 비난하는 행위에 대해서는 더 이상 침묵하지 않겠다"고 했다.

스포츠조선DB

입장 발표 3일이 지난 후, 김 대표이사는 박 위원을 향해서 "문화체육관광부가 출범시킨 프로축구 성장위원회 공동위원장으로서 공인인 만큼, 시중에 떠도는 의혹에 대해 설명할 책임이 있다"며 "요즘 화제가 된 대한축구협회의 법인카드 부정 사용 문제와 관련해, 예전에 협회가 법인카드를 부적절하게 사용했던 적이 있었다. 그런데 박문성 씨는 그 협회 법인카드로 기자 시절 때부터 결제된 식사 또는 2차 술자리에 참석한 사실이 전혀 없나?"며 의혹을 제기했다.

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박 기자를 향해서도 "'엠스플뉴스 야구 커뮤니티 여론 조작사건'을 나무위키에서 봤다. 이 사건은 사실이 아닌 건가? 야구 분야에서 많은 논란이 있었던 것 같은데, 그 사건들은 여쭤보지 않겠다. 그런데, 2022년에는 당시 P급 라이센스도 없었던 안정환을 벤투 감독의 후임으로 거론하셨더라? 말도 안되는 얘기인데 제대로 취재하고 쓰셨나?'라며 허위 기사 이력에 대해 적극 파고들기도 했다.

직접 밝힌 입장대로 법적 대응을 진행하고 있는 김 대표이사다. 김 대표이사는 "서로의 주장이 다르다면 각자의 근거를 제출하고 수사기관과 법원의 판단을 받으면 된다. 보도와 방송으로 의혹을 제기할 수 있다면, 그 대상이 된 사람도 반박하고 법적 판단을 구할 수 있어야 한다"고 말했다.

한국프로축구연맹

이어 김 대표이사는 "사실관계가 다투어지고 있는 사안을 방송과 기사에서 이미 확인된 비위처럼 반복하거나, 법적 대응을 계속한다는 이유로 추가적인 비난과 의혹 제기를 이어가는 방식은 부당하다. 이는 사실을 밝히기보다 여론의 압력으로 상대방의 법적 대응을 포기하게 만드는 결과를 가져온다. 저는 이러한 압력에 굴복하여 법적 판단을 구할 권리를 포기하지 않겠다. 각자의 주장과 자료를 놓고 법적으로 시시비비를 가리겠다. 저는 제기된 의혹에 관하여 설명하고 조사에 응했다. 의혹을 제기한 쪽도 자신의 주장을 뒷받침하는 근거를 제시하고 법적 판단을 받아야 한다"며 법적 대응을 취하할 계획이 없다고 했다.