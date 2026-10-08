"제발 선 좀 지킵시다" A매치 기간에 악플러에 일침, 설영우 아쉬움 속 한국 떠나며 "소중했던 2주" 4연전 소회

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인과 설영우가 활짝 웃고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

사진캡쳐=설영우 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]국가대표 풀백 설영우(아우크스부르크)가 4연전에 참가한 소감을 남겼다.

설영우는 8일 개인 인스타그램을 통해 9~10월 통합 A매치 4연전 기간에 찍힌 사진과 함께 "새로운 감독님, 동료 선수들과 함께 처음으로 4연전을 치르며 뜻깊은 시간을 보냈다"며 "오랜만에 국내에서 팬 여러분의 응원을 가까이에서 느낄 수 있어 더욱 소중했던 2주였다"라고 소회를 밝혔다. "함께해주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 앞으로 더 좋은 모습 보여드리도록 노력하겠다"라고 덧붙였다.

모레노호 1기에 승선한 설영우는 4연전 중 3경기를 선발로 그라운드를 누볐다. 에콰도르전(3대0 승), 우루과이전(1대4 패), 베네수엘라전(0대0 무)에서 각각 90분, 72분, 80분을 뛰었다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 설영우가 비스카론도 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

연합뉴스

활약은 다소 아쉬웠다. 에콰도르, 베네수엘라전에선 팀의 무실점에 기여했지만, 우루과이전에선 손쉽게 수비 뒷공간을 내주며 3골차 패배를 야기했다. 특히 다윈 누녜스의 선제득점 장면에선 상대의 전진패스를 차단하기 위해 무리해서 발을 뻗었으나 제대로 처리하지 못하며 실점 빌미를 제공했다. 공격 오버래핑, 일대일 마크 등에서 부족한 모습을 보였다. 급기야 마지막 우즈베키스탄전에선 김태현(전북)이 선발로 투입되고, 설영우는 교체명단에 포함됐으나 교체투입되지 않으면서 아쉬움 속 4연전을 마무리지었다. 우즈베키스탄을 2대0으로 꺾은 한국은 4연전을 2승 1무 1패로 마무리했다.

설영우는 경기장 위 퍼포먼스보단 악플러의 악플을 공개하면서 화제의 중심에 섰다. 자신의 부모를 비하하는 다이렉트 메시지(DM)를 SNS에 박제한 후 "제발 선 좀 지킵시다"라고 일침을 날렸다. 설영우는 2026년 북중미월드컵 당시에도 일부 축구팬의 인신공격성 비난에 악플러 고소를 선언한 바 있다.

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설영우는 지난 여름 이적시장을 통해 세르비아 츠르베나 즈베즈다에서 독일 분데스리가 클럽 아우크스부르크로 이적했다. 지금까지 리그 4경기에 모두 교체로 뛰며 적응력을 높였다. 소속팀으로 복귀한 설영우는 10일 바이에른 뮌헨과의 5라운드 홈경기에서 국대 은퇴설에 휩싸인 김민재(뮌헨)와 '코리안 더비'를 펼칠 예정이다. 아우크스부르크는 4경기에서 2승1무1패 승점 7점을 기록하는 돌풍으로 4위에 랭크했다. 뮌헨은 3승1무 승점 10점으로 선두 도르트문트(승점 12)에 이어 2위를 달리고 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com