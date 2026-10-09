[K리그1 프리뷰]"韓 축구 논란은 이제 그만" 다시 뛰는 K리그…'10월 우승 확정 목표' 서울, 잘 나가는 제주와 '빅뱅'…대전, '천적' 전북과 격돌

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]군 면제 실언 논란에 은퇴 소동까지, 축구계는 릴레이 자책골에 몸살을 앓고 있다. 한국 축구에 대한 피로감을 떨쳐낼 '안구 정화'가 필요한 시기에 K리그가 재개된다. 9~10월 통합 A매치 4연전으로 약 3주간 휴식한 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드는 특별히 '프라이데이 풋볼'부터 시작해 한글날 연휴를 축구로 꽉 채운다.

재개된 K리그1의 관심사는 역시 선두 서울(승점 62)의 조기 우승 여부다. 8경기를 남겨두고 2위 울산(승점 47)과의 승점 차를 15점으로 벌린 서울은 10월에 열릴 홈 3연전에서 모두 승리할 경우 11월 스플릿라운드를 앞두고 10년 만의 K리그1 우승을 사실상 확정짓는다. 10일 서울월드컵경기장에서 펼쳐질 10월 첫 상대는 '난이도 최상' 3위 제주(승점 46)다. 제주는 최근 5경기 연속 무패(3승2무)를 질주하며 3위까지 점프했다. 컵대회 포함 최근 4경기에서 3패한 서울보다 분위기가 좋다. 세르지우 제주 감독은 9월 이달의 감독상을 수상했고, 이탈로는 30라운드 MVP를 받았다. 공교롭게, 이전 8월 이달의 감독상(김기동)과 29라운드 MVP(클리말라)는 서울의 몫이었다. 가장 뜨거운 팀 간의 맞대결, 아슬아슬한 한 골차 싸움을 예상해 볼 수 있다. 올 시즌 두 번의 대전에선 사이좋게 1승씩 나눠 가졌다.

9일 금요일에도 '빅매치'가 펼쳐진다. 후반기 대반등에 성공한 6위 대전(승점 40)은 흐름이 주춤한 4위 전북(승점 44)을 대전월드컵경기장으로 불러들여 '아챔(아시아챔피언스리그) 진출 자격'을 테스트한다. 이날 승리시 '아챔권' 팀과의 격차를 더 좁힐 수 있다. 3경기째 승리하지 못하며 4위까지 떨어진 전북은 '상성의 힘'을 믿는다. 전북은 올 시즌 대전을 상대로 1승1무, 최근 6경기 연속 무패(4승2무)로 우위를 점하고 있다. 양팀이 핵심 센터백인 안톤(대전), 김영빈(전북)의 누적경고 결장 공백을 얼마나 적절히 메우느냐가 승부의 키다.

Advertisement

같은 날, 갈길 급한 5위 강원(승점 43)은 강릉하이원아레나에서 11위 부천(승점 32)을 상대한다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 따고 "군대 안 갑니다"라고 실언을 해 논란의 중심에 선 강원 이기혁이 출전 여부와 상관없이 관심의 중심이 될 것으로 예상된다. 나란히 파이널A(1~6위) 재진입을 노리는 8위 인천(승점 39)과 7위 포항(승점 40)은 인천축구전용경기장에서 승점 3점을 걸고 격돌한다.

울산은 11일 광주월드컵경기장 최하위 광주(승점 15)를 상대한다. 모레노호 깜짝 스타로 부상한 울산 풀백 조현택의 왼발 발끝을 주목할 필요가 있다. 9위 안양(승점 38)의 유병훈 감독은 10일 김천종합운동장에서 10위 김천(승점 33)을 상대로 재계약 후 첫 경기에 나선다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Advertisement