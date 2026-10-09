잠시 떠난 사이 집에 '핵폭탄'이 떨어졌다면…'재소집' 맨시티 선수단 '재정 스캔들→EPL 퇴출 가능성'에도 "외부 소란 신경 안써→이럴 땐 그냥 웃자"

출처=맨시티 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]맨시티의 엔조 마레스카 감독이 115건의 혐의 중 대다수가 유죄 판결을 받은 구단을 "전적으로 신뢰한다"라고 말했다.

프리미어리그 사무국이 8억3000만파운드(약 1조4750억원) 이상의 비밀 자금을 은폐하기 위해 '허위' 계약을 사용했다는 내용의 충격적인 보고서를 발표한지 9일만인 8일(한국시각), 국가대표에 차출됐던 맨시티 선수들이 훈련장으로 속속 복귀했다.

영국공영방송 'BBC'에 따르면, 마레스카 감독은 이번 주말 프리미어리그 일정을 앞두고 구단의 위기 상황이 선수들의 태도나 집중력에 영향을 미치지 않도록 선수들에게 당부한 것으로 전해졌다.

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마레스카 감독은 구단 자체 인터뷰에서 "팀 분위기는 환상적이다. 선수들은 다가올 두 경기를 기대하고 있다. 특히 현재 리그 선두를 달리고 있다는 점 때문에 그렇다. 선수들은 오직 그 부분에만 집중하고 있다. 그들은 우리가 통제할 수 있는 것이 축구적인 측면이라는 것을 알고 있으며, 다른 문제에 대해선 전혀 걱정하지 않는다"라고 말했다.

맨시티는 항소를 제기하면서 공개적으로 결백을 주장한 상태다. 기나긴 법정 싸움이 예고되고 있다. 마레스카 감독은 "선수들은 프로로서 외부의 소란이 존재한다는 사실을 알지만, 그런 소란에 크게 신경쓰지 않는다. 그저 지금 이 순간, 어떻게 리버풀을 꺾을지, 그리고 팬들과 함께 안필드에서 어떻게 승리를 거둘지에만 집중하고 있다"라고 했다.

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훈련장 출근길에 밝은 표정으로 엄지를 들어보인 그는 자신의 감정 상태가 '차분'하며, 선수단이 구단을 '전적으로' 신뢰하고 있다고 덧붙였다.

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공격수 엘링 홀란은 '스카이스포츠'와 인터뷰에서 "나는 이 구단을 정말 아끼고, 깊이 생각한다. 이곳에서 4년을 지냈다. 나는 팬들과 같은 마음을 지녔고, 그들의 감정에 공감한다. 우리는 하나로 뭉쳐야 한다. 서로 의지하며 긍정적인 태도를 유지해야 한다. 살면서 어떤 일이 닥치더라도 항상 웃어야 한다. 긍정적으로 생각하고, 경기에서 이기기 위해 노력해야 하며, 이 상황을 즐겨야 한다"라고 말했다.

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'BBC'는 "3주간의 휴식기를 마치고 프리미어리그가 재개됨에 따라, 라이벌 구단 감독들은 의무적으로 경기 전 기자회견에서 맨시티 관련 판결에 대한 질문을 받을 것으로 예상된다"라고 보도했다.

앞서 올리버 글라스너 노팅엄 포레스트 감독은 "최종 판결이 나올 때까지 기다려봐야겠지만, 제 바람은 그저 이 문제가 신속하게 해결되는 것이다. 이는 단순히 잉글랜드만의 문제가 아니라 프리미어리그 전체에 타격을 주는 일이다. 전 세계적으로, 특히 유럽에서 큰 화제가 되는 사안이다. 가장 중요한 것은 리그의 공정성이다. 팬들이 리그를 신뢰하지 못하게 되면 더 이상 경기를 보지 않을 테니까 말이다"라고 빠른 대처를 요구했다.

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일부 구단은 감독들에게 이 사안에 대해 공개적으로 언급을 피하라는 명확한 지침을 내렸다고 'BBC'는 전혔다. 프리미어리그 사무국과 구단들은 모두 맨시티의 우승 타이틀을 박탈하는 데에는 별다른 의지가 없는 것으로 보인다고도 밝혔다.

맨시티는 2026~2027시즌 개막 후 리그에서 5저 전승, 100% 승률을 보이며 선두를 달리고 있다. 12일 리버풀과 6라운드를 치른다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com