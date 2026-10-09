"단 1경기 뛰는건데…" 대대적 홍콩행 오피셜 보도에 실소 터뜨린 다비드 실바…"돈 없어서 은퇴 번복하고 홍콩 가냐고? 투자 잘해놔서 돈 걱정 없다"

다비드 실바가 홍콩 샤틴 클럽과 계약했다. 캡처=다비드 실바 SNS

로이터연합뉴스

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"돈 때문에 은퇴 번복하고 홍콩 가나고요?" 대대적 오피셜 보도에 실소 터뜨린 다비드 실바…"단 1경기 뛰는 계약, 투자 덕에 경제적으로 안정적"

[스포츠조선 윤진만 기자]3년만에 은퇴를 번복한 다비드 실바가 대대적인 오피셜 보도에 황당함을 금치 못했다. 단 1경기만 뛰는 계약이었기 때문이다!

지난 8일(한국시각), 전 스페인 축구대표팀 미드필더 실바가 홍콩 클럽 슈프림 샤틴에 입단한다는 소식이 전해졌다. 2010년 남아공월드컵 우승 주역이자 맨시티의 전설적인 선수인 실바가 3년만에 그라운드에 복귀한다는 사실은 축구계에 큰 화제를 불러모았다.

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마치 실바가 현역으로 복귀하는 것처럼 오피셜이 나왔지만, 실상은 달랐다. 실바는 스페인 매체 '카데나 코페'와 인터뷰에서 "단 한 경기를 뛰는 것뿐이라 저도 놀랐다. 마치 한 시즌 전체를 계약한 것처럼 보도가 나왔기 때문"이라며 실소를 터뜨렸다.

그는 "(슈프림 샤틴의)제안을 받았을 때, 내가 평소 좋아하는 곳인 홍콩에서 뛴다는 것이 흥미롭게 느껴졌다. 홍콩엔 친구도 있고, 여러 번 방문한 적도 있다. 경기장에서 좋은 모습을 보여주고 싶기도 했다"라고 말했다.

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일각에선 실바가 은퇴 후 통장 잔금이 떨어져 40세의 나이에 다시 축구화를 신은 것이라고 주장했다. 하지만 실바는 "재정적인 부분을 걱정하는 분들이 있더라. 그걸 보면서 웃음이 나올 수 밖에 없었다. 사람들은 너무 성급하게 결론을 내리는 경향이 있다. 이번 경우는 그런 상황이 아니다. 아버지와 주변에 조언해주는 분들 덕에 수년간 좋은 투자를 해왔다. 경제적으로 안정된 상태"라며 돈 때문에 홍콩행 비행기에 올라탄 것은 아니라고 강조했다.

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1부 승격팀 슈프림 샤틴측은 "완전한 광기!"라는 자극적인 문구와 함께 실바의 영입을 발표했다. 구단은 실바의 영입과 관련된 세부 사항을 추후에 공개하겠다고 밝혔다. 발렌시아에서 이름을 알린 실바는 맨시티에서 10시즌을 뛰며 프리미어리그 우승 4회, FA컵 우승 2회, 리그컵 우승 5회 등을 이끌며 전설적인 커리어를 쌓았다. 2020년 레알 소시에다드로 이적해 3시즌 뛰었다. 2023년 전방 십자인대 파열 부상 후 은퇴했다.

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스페인 국가대표로 A매치 125경기를 뛰어 35골을 남겼다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com