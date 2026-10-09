[공식]'흰색 SUV 보복운전 의혹' 前 국대 김영광, 공식 사과 "경찰조사→혐의없음 처분…실망 끼쳐 진심으로 사과"

출처=김영광 SNS

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축구 국가대표팀 출신 김영광(43)이 보복 운전 의혹과 관련해 직접 사과했다.

김영광은 9일 개인 SNS에 올린 입장문을 통해 "최근 보도된 일로 많은 분께 걱정과 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "이번 일과 관련해 경찰 조사에서 성실히 임했으며, 현재까지 불송치 및 혐의없음 처분을 받았다"라고 밝혔다.

앞서 SBS는 8일 전 축구 국가대표 A씨의 보복 운전 사건을 보도했다. 지난 3월 서울 마포구의 한 터널 주변에서 흰색 SUV 차량이 택시를 위협하는 운전을 했다는 내용이었다.

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영상을 지켜본 일부 팬은 평소 김영광이 예능 방송에서 흰색 SUV 차량을 탑승한 점을 들어 보복 운전을 한 당사자로 김영광을 지목했다. 영상에는 흰색 SUV 차량이 차선을 밟은 채 달리는 모습이 담겼다. 수사기관은 '추월·실선 차선에서 진행한 행위는 인정하나, 위협하려는 보복 운전으로 보긴 어렵다'라고 판단했다.

김영광은 "이번 일을 겪으며 운전 중 제 판단과 행동을 되돌아보게 되었다. 어떤 상황에서도 순간적인 판단이 안전보다 앞서서는 안 되며 도로 위에서는 다른 사람의 안전과 입장까지 고려해야 한다는 점을 다시 한 번 깨달았다"라고 밝혔다.

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이어 "당시 상황에 대한 법적 판단과는 별개로 제 운전 방식이 다른 분들께 불안감이나 불편함을 줄 수 있었다는 점을 무겁게 받아들이고 있다. 이를 가볍게 여기거나 정당화하지 않겠다. 제 운전 습관을 더욱 엄격하게 돌아보고 어떤 상황에서도 더욱 신중하고 책임감 있게 행동하겠다"라고 덧붙였다.

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김영광은 끝으로 "저를 지켜봐 주시고 응원해 주신 분들께 실망과 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

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2000년대 한국을 대표하는 골키퍼 중 한 명이었던 김영광은 2004년부터 2012년까지 8년간 국가대표로 A매치 17경기를 뛰었다. 전남, 울산, 경남, 이랜드, 성남 등을 거쳐 2023년 현역에서 은퇴한 이후로는 유튜버, 방송인으로 제2의 커리어를 쌓고 있다. 한국 축구를 향한 돌직구 발언으로 몇 차레 화제를 모았다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com