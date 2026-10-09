[K리그1 리뷰]"국대 조위제의 치명적 실책 뼈아팠다" 전북, '디오고 결승골' 대전에 1-2 역전패 '4연속 무승→불안한 4위'…18년 묵은 징크스도 '끝'

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[스포츠조선 윤진만 기자]실수 하나에 승부가 갈렸다. 대전이 웃고, 전북이 울었다.

대전은 9일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 열린 전북과의 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 홈경기에서 디오고의 결승골로 2대1 역전승을 거뒀다. 전반 45분 '대전 출신' 티아고의 선제골로 원정팀 전북이 1-0 리드했지만, 가을에 살아나는 '가을 마사'가 후반 11분 동점골을 뽑았다. 그리고 후반 39분 '조커' 디오고가 경기를 뒤집었다. 후반 추가시간 전북 도도의 동점골은 비디오판독(VAR)을 거쳐 취소됐다. 5경기 연속 무패(3승2무)를 이어간 대전은 11승10무10패 승점 43점으로 6위에서 5위로 한 계단 점프했다. 4경기 연속 무승(2무2패) 늪에 빠진 4위 전북(승점 44)과의 승점차를 1점으로 좁히며 아시아챔피언스리그 진출권 진입에 한 발짝 다가섰다. A매치 휴식기 이후에도 분위기 반전을 꾀하지 못한 전북은 4위 자리도 위태로워졌다. 국가대표로 차출됐던 수비수 조위제의 실책은 두고두고 뼈아팠다.

대전은 이날 승리로 기나긴 전북 징크스도 깼다. 2008년 이후 무려 18년만에 홈에서 전북을 꺾었다. K리그1 경기에서 전북을 상대로 승리한 건 2년, 7경기만이다.

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대전은 4-2-3-1 포메이션에서 주민규를 톱에 세우고 엄원상 김준범 루빅손으로 공격 2선을 구축했다. 이순민과 밥신이 중원 듀오로 나섰고, 김문환 하창래 조성권 이명재가 포백을 꾸렸다. 이창근을 대신해 이준서가 골키퍼 장갑을 꼈다.

전북은 티아고 원톱에 이동준 이영재 이승우 'LEE 트리오'를 2선에 배치했다. 김진규와 감보아가 더블 볼란치를 맡았고, 김태환 박지수 조위제 김태현이 포백을 꾸렸다. 송범근이 골문을 지켰다. 국가대표팀에 합류했다가 돌아온 김태현 조위제 송범근이 모두 선발 복귀했다.

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1분, 대전이 먼저 결정적인 찬스를 잡았다. 밥신이 페널티 박스 안 좌측에서 길게 넘어온 크로스를 헤더로 연결했으나, 송범근 선방에 막혔다. 지루한 공방전이 지속되던 전반 40분, 전북이 대전 골문을 위협했다. 김진규가 오른쪽 코너킥에서 파포스트 부근으로 길게 올려준 공을 조위제가 감각적인 헤더로 받았지만, 크로스바를 때리고 나왔다.

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기세가 오른 전북은 전반 종료 전 기어이 선제골을 갈랐다. 전반 45분, 이영재가 후방에서 공을 잡아 상대 수비 뒷공간을 향해 롱패스를 찔렀다. 이를 대전 수비수 조성권이 처리하지 못하고 우물쭈물 하는 사이, 공이 티아고에게 전달됐다. 티아고는 높이 뜬 공을 발로 한 차례 컨트롤해 조성권을 따돌린 뒤 오른발 슛으로 골문 우측에 공을 정확히 꽂았다. 시즌 9호골. 전반은 전북이 1-0으로 앞선 채 마무리됐다.

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황선홍 대전 감독은 하프타임에 미드필더진에 변화를 꾀했다. 김준범 이순민을 빼고 각각 마사, 김봉수를 투입했다. 교체 효과는 확실했다. 김봉수는 후반 초반 전방에 있는 루빅손을 향해 전매특허인 날카로운 전진 패스를 찔러넣으며 전북 수비진에 긴장감을 불어넣었다. 루빅손의 컨트롤 미스로 패스가 슈팅으로 연결되진 않았다. 후반 11분, 대전이 동점골을 가르며 경기를 원점으로 되돌렸다. 루빅손이 상대 진영 좌측 깊숙한 지점에서 뒷공간을 파고드는 이명재를 향해 논스톱 공간 패스를 찔렀다. 공을 잡은 이명재가 문전을 향해 크로스를 띄웠고, 이를 마사가 헤더로 밀어넣었다. 역동작이 걸린 송범근은 손을 쓸 수 없었다. 이전 과정에서도 전북 수비진은 주민규를 마크하느라 마사를 완벽히 놓쳤다.

전북은 실점 후 변화를 꾀했다. 이동준 김진규를 빼고 이탈로, 강상윤을 투입했다. 대전과 달리 전북의 교체 효과는 미미했다. 도리어 후반 22분 주민규를 빼고 디오고를 투입한 대전이 더 매섭게 몰아쳤다. 후반 21분 마사의 패스를 받은 엄원상이 왼발로 감아찬 슈팅이 골대를 살짝 벗어났다. 24분, 코너킥 상황에서 디오고의 헤더도 골대를 외면했다. 전북은 후반 30분 이승우 감보아도 벤치로 불러들엿다. 대신 도도, 김승섭을 투입하며 공격에 힘을 줬다. 대전은 후반 33분 루빅손을 빼고 서진수를 투입했다.

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경기는 신중한 한 골 싸움 양상으로 진행됐다. 양팀 모두 무리한 공격보단 느리지만 안정적인 공격 루트를 택했다. 경기 템포는 다소 루즈해졌다. 그러던 후반 39분, 전북이 볼을 소유한 상황. 송범근의 패스를 받은 조위제가 공을 몰고 가다 마사의 압박에 볼컨트롤 실수를 범하며 소유권을 내줬다. 공을 잡은 마사가 단숨에 박스 안까지 침투한 후 슛을 때렸다. 이 공을 송범근이 막았지만, 디오고의 리바운드 슛이 그대로 골망에 꽂혔다.

전북은 후반 추가시간 4분 도도의 골로 경기를 원점으로 되돌렸지만, 온필드 리뷰를 거쳐 그 이전 장면에서 강상윤의 반칙이 선언되면서 득점이 무효 처리됐다. 경기는 대전의 2대1 승리로 끝났다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com